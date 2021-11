Liepājas slimnīcā pagājušajās brīvdienās ar Covid-19 stacionēti trīs bērni kopā ar mammām, aģentūrai LETA apstiprināja Liepājas reģionālās slimnīcas sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Vienam bērnam bija četri gadi, otram - desmit mēneši, trešajam - četri mēneši.

Visi bērni un viņu mammas patlaban jau ir izrakstīti no slimnīcas, piebilst Grase.

Pirmdien Liepājas slimnīcā ārstējas 52 Covid-19 pozitīvi pacienti, no kuriem astoņi atrodas reanimācijā, no kuriem četriem nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija galēji smagā veselības stāvokļa dēļ, bet trijiem pacientiem tiek nodrošināta paaugstinātas plūsmas skābekļa terapija.

Vēl no kopējā saslimušo skaita viens ievietots Covid-19 nodaļā arī paaugstinātas plūsmas skābekļa terapijas gultā.

Laikā no 17.novembra līdz 22.novembrim slimnīcā miruši pieci Covid-19 slimnieki, informē slimnīcas pārstāve.

Kā vēstīts, no pagājušajā diennaktī reģistrētajiem nāves gadījumiem viens cilvēks bija vecumā no desmit līdz 19 gadiem. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati liecina, ka līdz šim šajā vecuma grupā bija miris viens ar Covid-19 sasirgušais.

Rēzeknes slimnīcā aģentūrai LETA apstiprināja, ka aizvadītajā nedēļā stacionārā miris kāds 18 gadus vecs jaunietis, kurš bija inficējies ar Covid-19. Mirušajam bijuši vairāki riska faktori, kas varēja veicināt smagu slimības gaitu. Pacients nav bijis vakcinēts pret Covid-19.

Divi svētdien mirušie bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, četri - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, pieci - vecumā no 70 līdz 79 gadiem. Vēl trīs mirušie bija 80 līdz 89 gadus vecis, bet divi - vecuma grupā no 90 līdz 99 gadiem.

No visiem mirušajiem 15 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, kamēr divi - vakcinēti.