Liepājas skolēni piedalās Latvijas dzimšanas dienai veltītos konkursos

Svētku nedēļā Liepājas skolēniem bija iespēja piedalīties divos Latvijas dzimšanas dienai veltītos konkursos - “Mana kūka manai Latvijai” un “Mana Latvija manā Liepājā”.

Šogad Liepājas izglītības iestāžu 5.klašu skolēnu konkurss “Mana kūka - manai Latvijai” notika attālināti. Liepājas Bērnu un jaunatnes centra radošā komanda, metodiķe Marina Vikaine un struktūrvienības “Laumiņa” vadītāja Indra Bunka, domājot par drošības prasību ievērošanu un vienlaicīgi – to, cik populārs bērnu vidū ir konkurss, piedāvāja organizēt procesu savādāk, pielāgojoties jauniem apstākļiem, vienlaicīgi - lai veicinātu patriotisko audzināšanu un radošumu, visiem kopā atzīmējot Latvijas dzimšanas dienu. Tāpēc šoreiz norises vieta bija komandas ziņā. Svētku kūkas tika izceptas, svētku galda klājums tika nofilmēts vai nofotografēts, portālu "Rekurzeme" informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja palīgs komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Orientēšanas sacensības “Mana Latvija manā Liepājā” notika pilsētas centrā, svaigā gaisā, meklējot atbildes uz foto-jautājumiem. Darba lapa ar uzdevumiem tika nosūtīta dalībniekiem uz e-pastu. Katra skola varēja izvelēties sev izdevīgāko un piemērotāko dienu un laiku, lai izpildītu uzdevumus, ievērojot visus valstī noteiktos piesardzības pasākumus.

Abu konkursu rezultāti tiek apkopoti, notiek vērtēšana. Taču, saņemot atsauksmes no skolēniem un pedagogiem, secinām, ka jaunais formāts patika un visu iecerēto ir izdevies īstenot. Liela atsaucība bija orientēšanas konkursā, tajā piedalījās 13 komandas, t.sk. no Liepājas Liedaga vidusskolas - 4 klases, no Liepājas Raiņa 6.vidusskolas - 2 klases, tāpat dalībnieki no Privātsākumskolas " Varavīksne", Liepājas 3.pamatskolas, Liepājas 7. vidusskolas, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas, Liepājas Centra sākumskolas un Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas. Savukārt svētku kūku gatavoja 9 komandas.

J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskolas 5.b klases skolotāja Kristīna Robalde -

“Paldies par iespēju piedalīties konkursā! Lepojamies par paveikto darbu, esam gandarīti par kopā būšanu un radoši pavadīto laiku.”

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 5.b klases audzinātāja Vendija Ēķupe - "Skolēni bija sajūsmā par orientēšanos. Jā, brīžiem bija mazs izmisums dažiem skolēniem, kad kaut ko uzreiz neatradām, kādam bija vēlme arī padoties, bet beigās mēs atradām objektus un visi bija priecīgi par to. Un man patīkami bija arī tas, ka skolēni atzina, ka šis bija ļoti interesants pasākums. Patīkami bija arī tas, ka pa ceļam varējām aprunāties un iepazīt viens otru vēl labāk. Tāpēc mēs Jums pateicamies no visas sirds! Paldies!”