Liepājas Reģionālās slimnīcā atver papildu gultas Covid-19 pacientiem

Sakarā ar to, ka Liepājas Reģionālās slimnīcas Intensīvās terapijas nodaļā ir aizņemtas visas 14 gultas, Operāciju bloka pēcoperāciju palātā tiks atvērtas septiņas reanimācijas gultas Covid-19 pacientiem, aģentūru LETA informēja SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Ja tādos apjomos turpinās pieaugt Covid­-19 pacientu skaits un tiks aizņemtas visas 33 gultas Covid-19 nodaļā, kas izvietota Infekciju slimību nodaļā, slimnīca būs spiesta rīkoties tāpat kā pavasarī - slēgt stacionāro Rehabilitācijas nodaļu un pārprofilēt to par Covid-19 nodaļu, kur tiks ārstēti Covid-19 pacienti, sacīja Grase.

Tāpat, palielinoties pacientu skaitam, tiks samazināti plānveida pakalpojumi, proti, tiks slēgtas operāciju zāles un personāls novirzīts reanimācijas pacientu ārstēšanai.

Piektdien Liepājas Reģionālajā slimnīcā kopumā ārstējas 30 Covid-19 pacienti, astoņi no viņiem atrodas reanimācijā.

Mediķi norāda, ka situācija ir kritiska, tā kļūst arvien saspringtāka un aicina iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19. Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.

Mediķi atgādina, ka joprojām jāievēro spēkā esošie drošības noteikumi un Covid-19 profilakses pasākumi regulāra roku mazgāšana un/vai dezinfekcija, pareiza sejas maskas lietošana, maskai nosedzot degunu un zodu, regulāra telpu vēdināšana vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā.

Mediķi lūdz nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem, piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru.

Kā vēstīts, pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 1127 jauni Covid-19 gadījumi un saņemti ziņojumi par četriem Covid-19 pacientu nāves gadījumiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Aizvien turpina pieaugt divu nedēļu saslimstības kumulatīvais rādītājs, kas pēdējās diennakts laikā ir pieaudzis no 486,5 līdz 517,8 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Pēdējo reizi kumulatīvā divu nedēļu saslimstība pārsniedza 500 gadījumu robežu 25.februārī, kad šis rādītājs bija 501.

No visiem vakar reģistrētajiem Covid-19 gadījumiem 876 bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 251 - vakcinēts.

Aizvadītajā diennaktī reģistrēti četri Covid-19 pacientu nāves gadījumi, no kuriem viens cilvēks bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Pagājušajā diennaktī Latvijā kopumā veikti 25 460 Covid-19 izmeklējumi, bet pozitīvo gadījumu īpatsvars pret testētajiem bijis 4,4%.

Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 159 418 cilvēkam, bet miris 2721 ar šo slimību sasirgušais.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās saslimušo kopskaits sasniedzis 9804 personas. Pēdējo reizi divās nedēļās saslimušo kopskaits pārsniedza 9000 5.martā, kad šis rādītājs bija 9374.