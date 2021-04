Liepājas Reģionālajā slimnīcā valsts apmaksātas konsultācijas sniegs oftalmologs Mārtiņš Ābelītis

22. un 23. aprīlī slimnīcas Konsultatīvajā nodaļā valsts apmaksātas konsultācijas sniegs oftalmologs Mārtiņš Ābelītis, kurš konsultēs pacientus sākot no 18 gadu vecuma. Mārtiņš Ābelītis uzskata, ka redze ir viena no galvenajām maņām kā uztveram pasauli ap sevi. “Līdz ar to par acu veselību ir jārūpējas. Pat ja sūdzību nav, profilaktiski acis un redzes funkcijas ir jāpārbauda divas reizes gadā līdz 65 gadu vecumam, pēc tam vienu reizi gadā,“ norāda speciālists, informē SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Acu ārsts skaidro, ka bērniem raksturīgākās acu saslimšanas ir iekaisīgas dabas, bet jauniešiem, aktīva dzīves veida piekritējiem un fiziska darba veicējiem biežāk ir acu traumas. “No hroniskām acu slimībām visbiežāk sastopamās būs katarakta, glaukoma un dažādu slimību dēļ attīstījusies tīklenes distrofija. Atkarībā no acu patoloģijas etioloģijas arī attiecīgi ārstē ar medikamentozu vai ķirurģisku terapiju,” skaidro M. Ābelītis.

Dakteris M. Ābelītis ir liepājnieks un kā pats saka, visi skolas gadi aizvadīti vēju pilsētā Liepājā - sākot no sākumskolas sagatavošanas klasītes līdz nokārtotiem 12. klases eksāmeniem Liepājas valsts 1. ģimnāzijā. “Esmu liepājnieks. Līdz ar to esmu priecīgs, ka varēšu pieņemt ambulatori pacientus manā dzimtajā pilsētā,” stāsta M. Ābelītis.

M. Ābelītis pieņems:

22.aprīlī no plksten 9.00 - 12.15 un no plksten 13.00 - 17.00

23.aprlīlī no plksten 8.00 – 12.15. un no plksten 13.00 līdz 17.00

Pacienti, kuriem nepieciešama oftalmologa konsultācija, var pierakstīties pie Dr. M. Ābelīša zvanot uz Konsultatīvo nodaļu pa telefonu: 63403231, katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz16.00 vai ierodoties personīgi Konsultatīvās nodaļas reģistratūrā darba dienās no plkst. 7.30 – 16.30, kā arī izmantojot e-pieraksta sistēmu jebkurā nedēļas dienā un laikā. Tā kā oftalmologs ir tiešās pieejamības speciālists, nosūtījums no ģimenes ārsta nav nepieciešams. Saņemot šo valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu, pacienta līdzmaksājums - 4 eiro.