Liepājas Reģionālajā slimnīcā trešdien ārstējas 18 Covid-19 pacienti

Kurzemes slimnīcās trešdien ārstējas 51 Covid-19 pacients, liecina slimnīcu sniegtā informācija.

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī otrdien ārstējas 33 Covid-19 pacienti. Pēdējā diennaktī no slimnīcas izrakstīti četri pacienti, taču jauni pacienti nav stacionēti, vēsta LETA.

Savukārt SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase sacīja, ka arī otrdien slimnīcā ārstējas 18 Covid-19 slimnieki, no kuriem viens ievietots Reanimācijas nodaļā.

Kā vēstīts, pagājušajā diennaktī Latvijā stacionēti 119 Covid-19 pacienti, to skaitā 11 slimnieki pārvesti, tomēr izrakstīto skaits bijis lielāks, līdz ar to slimnīcās esošo ar jauno koronavīrusu sirgstošo cilvēku kopskaits samazinājies līdz 948, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati.

No stacionāros esošajiem pacientiem 900 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 48 ar smagu slimības gaitu.

Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 145 pacienti, līdz ar to kopā no stacionāra izrakstīta 2801 ar jauno koronavīrusu sasirgusi persona.

LETA jau ziņoja, ka otrdien Latvijā atklāti 1145 jauni Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais vienā diennaktī reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits, bet 20 ar jauno koronavīrusu sasirgušie miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.

Mirušo personu skaits aizvadītajā diennaktī bijis otrs lielākais, kāds līdz šim reģistrēts vienā diennaktī. No pagājušajā diennaktī mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 55 līdz 60 gadiem, trīs - no 60 līdz 70 gadiem, divi - no 70 līdz 80 gadiem, desmit - no 80 līdz 90 gadiem, trīs - vecumā no 90 līdz 100 gadiem, bet viens vecumā no 100 līdz 105 gadiem.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 479 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.