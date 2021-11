Liepājas reģionālajā slimnīcā slēgta viena no Covid-19 nodaļām un atjaunota Rehabilitācijas nodaļas darbība

Otrdien, 16. novembrī, Liepājas Reģionālajā slimnīcā kopumā ārstējas 51 Covid-19 pozitīvs pacients, no kuriem septiņi atrodas reanimācijā, no kuriem sešiem nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija galēji smagā veselības stāvokļa dēļ.



Vēl no kopējā saslimušo skaita pieci ievietoti Covid nodaļā paaugstinātas plūsmas skābekļa terapijas gultās, portālu "ReKurZeme" informē SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Pagājušajā diennaktī iestājušies – trīs Covid- 19 pozitīvi pacienti, no kuriem divi ir nevakcinēti. Izrakstīti - 12 pacienti, kas bija sasirguši ar Covid - 19.

Viena no covid nodaļām (Rehabilitācijas nodaļa, kas tika pārprofilēta par covid nodaļu) slēgta. Rehabilitācijas nodaļa atjaunota atbilstoši profilam, nodrošinot rehabilitācijas pakalpojumus pacientiem, to skaitā arī tiem, kas pārslimojuši Covid -19.