Liepājas reģionālajā slimnīcā pirmdien miruši divi Covid-19 pacienti, aģentūru LETA informēja SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Vakar miris vīrietis vecuma grupā no 60 līdz 70 gadiem un sieviete vecuma grupā no 80 līdz 90 gadiem. Līdz ar to kopā Liepājas reģionālajā slimnīcā līdz šim miruši pieci Covid-19 pacienti, sacīja Grase.

Viņa stāstīja, ka otrdien slimnīcā ārstējas 19 Covid-19 slimnieki, no tiem četri ievietoti Reanimācijas nodaļā.

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī otrdien ārstējas 32 Covid-19 pacienti. Pēdējā diennaktī no slimnīcas izrakstīti pieci cilvēki, kas izveseļojušies no Covid-19. Vakar slimnīcā jauni Covid-19 pacienti nav stacionēti.

Kā vēstīts, pagājušajā diennaktī stacionēto Covid-19 pacientu kopskaits sarucis līdz 1187 pacientiem, kas ir par 13 sasirgušajiem mazāk nekā ziņots pirmdien, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Pagājušajā diennaktī slimnīcās ievietoti 133 Covid-19 pacienti, tostarp arī astoņi pārvesti uz citu stacionāru.

No visiem stacionētajiem 1115 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, savukārt 72 - ar smagu, kas ir par vienu pacientu mazāk nekā vakar. Tikmēr pacientu ar vidēji smagu slimības gaitu skaits sarucis par 12 sasirgušajiem.

Aizvadītās diennakts laikā no stacionāriem izrakstīti kopumā 126 pacienti, starp kuriem arī ir astoņi sasirgušie, kas tikuši pārvesti.

Kopš Covid-19 parādīšanās stacionārus pametuši kopskaitā 4420 Covid-19 pacienti.

Pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 878 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 18 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.