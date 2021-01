Liepājas reģionālajā slimnīcā palielinājies ar Covid-19 saslimušo darbinieku skaits, un pirmdien tas sasniedz jau 55 cilvēkus, aģentūru LETA informēja SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Grase pastāstīja, ka vēl septiņi darbinieki atrodas karantīnā, tādējādi patlaban savus pienākumus nevar pildīt 62 no 900 Liepājas reģionālajā slimnīcas darbiniekiem. Kopš pagājušās ceturtdienas ar Covid-19 saslimušo darbinieku skaits palielinājies par 14, vēsta LETA.

Pirmdien Liepājas Reģionālajā slimnīcā ārstējās 33 Covid-19 pacienti, diviem no viņiem ir smaga slimības gaita.

Savukārt Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī pirmdien ārstējas 31 Covid-19 pacients. Pēdējā diennaktī stacionēti divi Covid-19 pacients, bet divi no slimnīcas arī izrakstīti.

Kā vēstīts, smagā stāvoklī esošo Covid-19 pacientu skaits slimnīcās ir sasniedzis 99 personas, kas ir augstākais šādu pacientu skaits līdz šim, liecina Nacionālā veselības dienesta dati.

Svētdien par 36 pacientiem pieaudzis kopējais stacionēto Covid-19 pacientu skaits, tādējādi patlaban slimnīcās ievietoti 1172 ar koronavīrusu sasirgušie. No slimnīcās ievietotajiem 1073 pacientiem slimības gaita ir vidēji smaga.

Pagājušajā diennaktī stacionēts 71 Covid-19 pacients, tostarp viens pārvests uz citu stacionāru. Savukārt no slimnīcām izrakstīti 22 pacienti, tostarp viens pacients ticis pārvests.

Kopš Covid-19 parādīšanās stacionārus pametuši 4943 Covid-19 pacienti.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 244 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par piecu ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 55 908, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 983, kas ir 1,76% no visiem inficētajiem.

Svētdien Latvijā veikti 3423 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 7,1%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Starp pieciem mirušajiem divi cilvēki bijuši vecumā no 65 līdz 75 gadiem, divi - no 75 līdz 85 gadiem un vēl viens cilvēks vecumā no 85 līdz 90 gadiem.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās kopumā inficējušās 12 790 personas. Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā pēdējās diennakts laikā sasniedza 670,5 gadījumu.