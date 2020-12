Liepājas Reģionālajā slimnīcā otrdien ārstējas 16 Covid-19 pacienti

Kurzemes slimnīcās otrdien ārstējas 40 Covid-19 pacienti, liecina slimnīcu sniegtā informācija.

Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā Ventspilī otrdien ārstējas 24 Covid-19 pacienti. Pēdējā diennaktī no slimnīcas izrakstīti četri pacienti, taču divi stacionēti, vēsta LETA.

Savukārt SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase sacīja, ka otrdien slimnīcā ārstējas 16 Covid-19 slimnieki, no kuriem viens ievietots Reanimācijas nodaļā.

Kā vēstīts, no šā gada 30.novembra plānveida operācijas un pacientu uzņemšana plānveida ārstēšanai ķirurģijas profilā stacionārā un dienas stacionārā Ventspils slimnīcā uz nenoteiktu laiku tiek ierobežota. Savukārt neatliekamā un akūtā palīdzība pacientiem tiek nodrošināta.

Nacionālā veselības dienesta (NVD) dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 133 Covid-19 pacienti, no kuriem viens pārvests, savukārt no slimnīcām izrakstīti 90 pacienti, līdz ar to patlaban kopumā slimnīcās ārstējas 841 Covid-19 pacients.

No visiem pašlaik slimnīcās stacionētajiem Covid-19 pacientiem 798 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 43 - ar smagu slimības gaitu. Līdz šim kopumā stacionārus pametuši 2146 pacienti.