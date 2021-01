Liepājas reģionālajā slimnīcā ar Covid-19 patlaban slims 41 darbinieks, bet vēl trīs atrodas karantīnā, aģentūru LETA informēja SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Ceturtdien Liepājas Reģionālajā slimnīcā ārstējās 31 Covid-19 pacients, diviem no viņiem ar smagu slimības gaitu. Grase norādīja, ka tas ir augstākais Covid-19 slimnieku skaits, kas līdz šim slimnīcā ir ārstējies.

Kā vēstīts, pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 950 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un saņemta informācija par 11 ar koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Līdz ar to Latvijā reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 52 982, bet mirušo Covid-19 pacientu skaits sasniedzis 920, kas ir 1,74% no visiem inficētajiem.

Trešdien Latvijā veikti 12 224 Covid-19 testi, līdz ar to pozitīvo Covid-19 gadījumu īpatsvars pret testētajiem aizvadītajā diennaktī bijis 7,8%, kas ir par 2,5 procentpunktiem mazāk nekā otrdien. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Aģentūras LETA aprēķini liecina, ka pēdējās 14 dienās kopumā inficējušās 12 078 personas. Savukārt 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju Latvijā pēdējās diennakts laikā ir samazinājusies no 680,9 līdz 633,1 gadījumam.

Liepājas Reģionālajā slimnīcā laika posmā no 4.janvāra līdz 10.janvārim pret Covid-19 vakcinēti 383 medicīnas darbinieki gan no Liepājas, gan no apkārtējiem novadiem.