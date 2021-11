Liepājas Reģionālajā slimnīcā 12 Covid-19 slimnieki atrodas reanimācijā

Trešdien, 3. novembrī, Liepājas Reģionālajā slimnīcā kopumā ārstējas 85 Covid-19 pozitīvi pacienti, no kuriem 12 atrodas reanimācijā, no kuriem septiņiem nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija galēji smagā veselības stāvokļa dēļ. Pārējiem covid pacientiem, kas ievietoti reanimācijā, tiek nodrošināta paaugstinātas plūsmas skābekļa terapija.

Vēl no kopējā saslimušo skaita trīs ir ievietoti Covid nodaļā arī paaugstinātas plūsmas skābekļa terapijas gultās, portālam "ReKurZeme" informē SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Šobrīd slimnīcā ārstējas divas grūtnieces.

Pagājušajā diennaktī slimnīcā iestājās deviņi Covid-19 pacienti, no kuriem tikai viens ir vakcinēts. Viens no pacientiem (nevakcinēts) ievietots reanimācijā, pārējie ārstējas kādā no četrām covid nodaļām.

Pagājušajā diennaktī miruši divi cilvēki.