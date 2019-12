Liepājas reģionālā slimnīca nav gatava onkoloģisko pacientu pieplūdumam pēc VM iecerētās reformas

Medicīniskā personāla trūkuma dēļ Liepājas reģionālā slimnīca pagaidām nav gatava jaunam onkoloģisko pacientu pieplūdumam, kas ārstniecības iestādē būtu sagaidāms pēc Veselības ministrijas (VM) iecerētās Onkoloģijas klīnikas likvidēšanas netālu esošajā "Piejūras slimnīcā", vēsta laikraksts "Latvijas Avīze" (LA).

Kā ziņots, turpinot slimnīcu reformu, VM ir paredzējusi onkoloģisko pacientu ārstēšanu Liepājā koncentrēt vienuviet un vēža pacientus no valsts SIA "Piejūras slimnīcas" pārvirzīt uz gandrīz pilnībā pašvaldībai piederošo Liepājas reģionālo slimnīcu.

Tomēr LA raksta, ka Liepājas reģionālajai slimnīcai ir pamatotas bažas par spēju no nākamā gada 1.janvāra uzņemt visus onkoloģiskos pacientus, jo pārkārtojumi notiek pārāk strauji un slimnīcai pagaidām nav tik daudz ārstu un medicīnas māsu, lai varētu konsultēt un ārstēt arī jaunos pacientus. "Piejūras slimnīcas" mediķi atsakoties turpināt darbu reģionālajā slimnīcā ar tādiem noteikumiem, kādus piedāvā ministrija.

Lai arī saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra datiem Kurzemes reģionā ir Latvijā vislielākā iedzīvotāju saslimstība ar vēzi - 683 cilvēki uz 100 000 iedzīvotājiem - par plānotajām izmaiņām pacientu uzņemšanas kārtībā abas ārstniecības iestādes esot informētas nepilnu pusotru mēnesi pirms "Piejūras slimnīcas" Onkoloģijas klīnikas slēgšanas.

Liepājas reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks laikrakstam nav vēlējies šo jautājumu komentēt, kamēr slimnīcas vadība nebūšot saņēmusi konkrētu informāciju no VM un kolēģiem "Piejūras slimnīcā", cik daudz onkoloģisko pacientu papildus slimnīcai būs jāuzņem un cik liels finansējums šim nolūkam tiks piešķirts.

Savukārt Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš ("Liepājas partija") laikrakstam pastāstījis, ka kopā ar slimnīcas vadītāju Striku šonedēļ bijuši vizītē pie veselības ministres Ilzes Viņķeles (AP), lai vienotos par turpmāko rīcību.

"Diemžēl tikai novembra trešajā nedēļā uzzinājām, ka "Piejūras slimnīcas" Onkoloģijas klīnika tiks slēgta un līdz ar to slimnīcas valdei ir nekavējoties jāatrod risinājums, lai varētu onkoloģiju koncentrēt vienā slimnīcā. Ir izstrādāts detalizēts plāns, lai pacientiem būtu pieejama visa nepieciešamā ārstēšana, bet laika periods ir ļoti īss, lai to varētu ieviest. Slimnīcas valdes priekšsēdētājam ir uzdots papildināt ārstu kolektīvu ar speciālistiem," laikrakstam stāstījis Liepājas vicemērs Ansiņš.

LA norāda, ka "Piejūras slimnīcā" ārstējās pacienti no visa Kurzemes reģiona, un pagaidām nav skaidrs, kas notiks ar pacientiem, kas nedzīvo Liepājā, jo Liepājas dome kā Liepājas reģionālās slimnīcas kapitālsabiedrību turētāja pagaidām ir apņēmusies darīt visu iespējamo, lai vispirms ar nepieciešamajām ārstu konsultācijām, izmeklējumiem un ārstēšanu nodrošinātu pilsētas iedzīvotājus.

"Piejūras slimnīcas" likvidējamās Onkoloģijas klīnikā šogad no janvāra līdz oktobrim bijuši 14 942 pacientu apmeklējumi un stacionārā ārstēts 721 pacients. Ieskatoties elektroniskajā rindu sarakstā, var pārliecināties, ka pie reģionālās slimnīcas onkoloģes ķīmijterapeites Zinaīdas Štaras par maksu, ātrākais, var pierakstīties, sākot no nākamā gada 17.februāra, bet uz valsts apmaksātu vizīti - no nākamā gada 9.marta, kamēr pie otras ķīmjterapeites Dzintras Litavnieces elektroniskais pieraksts vispār nav iespējams, noskaidrojis laikraksts.

"Piejūras slimnīca" ir vienīgā Kurzemes reģionā, kas sniedz valsts apmaksāto krūts vēža skrīningprogrammu, tostarp secīgu tās rezultātu izvērtēšanu un tālāku diagnostiku. Šī ārstniecības iestāde ir uzvarējusi valsts rīkotajā iepirkuma konkursā un saņēmusi atļauju valsts apmaksāto programmu nodrošināt trīs gadus, ieskaitot arī 2020.gadu. Slimnīcai ir divi mamogrāfijas aparāti, speciālisti ar vismaz divu gadu pieredzi, kā to prasa iepirkuma nolikums, un šogad līdz oktobrim mamoloģiskie izmeklējumi sniegti jau 3063 sievietēm.

Savukārt Liepājas reģionālā slimnīca ir nopirkusi jaunu mamogrāfijas iekārtu un, kā pastāstījusi VM valsts sekretāre Daina Mūrmane-Umbraško, gatavojas iesniegt nepieciešamos dokumentus Nacionālajā veselības dienestā (NVD), lai varētus saņemt atļauju nodrošināt valsts apmaksāto krūts vēža skrīningprogrammu. "Piejūras slimnīcas" likvidējamās Onkoloģijas klīnikas vadītāja Anna Krilova gan ir pārsteigta par šādu likumīga iepirkuma konkursa apiešanu, norādot, ka radiologam, kas gatavojas veikt šos izmeklējumus, neesot pat prasīto divu gadu pieredzes.

To, ka ne tikai mamogrāfiju, bet arī citus ambulatoros pakalpojumus nebūs iespējams veikt no janvāra, ministrija tomēr ir sapratusi un paredzējusi pārejas periodu. "No janvāra uz Liepājas reģionālo slimnīcu tiks pārcelta onkoloģisko slimnieku ārstēšana stacionārā, bet ambulatorajiem pakalpojumiem līdz nākamā gada 1.jūlijam nepieciešams nodrošināt pārejas periodu, lai slimnīca varētu sagatavoties," skaidrojusi valsts sekretāre.

Mūrmane-Umbraško uzskata, ka no ministrijas puses esot izdarīts viss, ko vien varēja izdarīt, lai veiktu šīs pārmaiņas, un ka Liepājas reģionālajai slimnīcai jau sen esot bijis zināms, ka šādas pārmaiņas notikšot. Liepājas vicemērs gan laikrakstam apbalvojis pretējo.

Tomēr, kā vēsta LA, "Piejūras slimnīcas" Onkoloģijas klīnikas deviņi ārsti negrib turpināt darbu ar tādiem noteikumiem, kādus vēlas ministrija. "Mums piedāvā pusgadu - līdz 1.jūlijam - "Piejūras slimnīcā" nodrošināt ambulatoro pieņemšanu, bet pašiem pilnībā segt klīnikas komunālos maksājumus. Ņemot vērā to, ka valsts sedz tikai daļu no faktiskajām ārstniecības izmaksām, prasība maksāt komunālos maksājumus no pacientu un ārstu naudas nav normāla prasība. Mēs ļoti ceram, ka ministrija nāks mums pretī un veidos saprātīgu dialogu, jo bez "Piejūras slimnīcas" ārstiem nav iespējams ārstēt visus tos vēža slimniekus, kuriem tas ir nepieciešams," LA skaidrojusi Krilova.

"Ja darbinieki neturpina darbu, tad mēs esam tur, kur mēs esam. Esam tikušies gan ar NVD, vairākkārt arī ar reģionālās slimnīcas vadību, viņi saka, ka tur var būt riski. Es necentīšos taisnoties, apgalvojot, ka viss aizies gludi. Mēs ļoti ceram, ka novirzes būs minimālas," laikrakstam paudusi VM valsts sekretāre, piebilstot, ka pacientiem ar ārstēšanos stacionārā un ķīmijterapijas saņemšanu nevajadzētu būt problēmām, bet tās varot rasties ar izmeklējumu saņemšanu.

Mūrmane-Umbraško apgalvojusi - ja Liepājas reģionālā slimnīca apņemsies veikt pilnībā visu, ko darīja "Piejūras slimnīcas" Onkoloģijas klīnika, finansējums tikšot palielināts atbilstoši darba apjomam. Tikmēr "Piejūras slimnīcas" vadība esot uzrakstījusi vēstuli VM, lūdzot vēlreiz pārskatīt veselības aprūpes rīcības plānu, lielāku uzmanību pievēršot Kurzemes reģiona iedzīvotāju un pacientu drošībai.