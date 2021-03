Liepājas Reģionālā slimnīca dāvinājumā no sabiedriskā labuma organizācijas “Uniting History” saņēmusi plaušu ventilācijas ierīci “Hamilton C1”, kas tiks izmantota arī Covid-19 pacientu ārstniecības procesā, informē SIA „Liepājas reģionālā slimnīca” sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Grase.

Liepājas Reģionālās slimnīcas Neatliekamās medicīnas centra vadītājs, ārsts anesteziologs-reanimatologs Mihails Dolguševs skaidro, ka šo augstas kvalitātes plaušu mākslīgās ventilācijas iekārtu izmanto pacientu elpināšanai, situācijās, kad tas pats nespēj apgādāt ar skābekli savu organismu. “Tiem pacientiem, kuriem ir attīstījusies elpošanas mazspēja, tai skaitā Covid-19 pacientiem, tiek izmantots šāda veida mākslīgais plaušu ventilators,” norāda M. Dolguševs.

“Ne tikai Covid-19 pacientiem, no kuriem ļoti liela daļa nonāk intensīvajā terapijā, un kuriem nepieciešama mākslīgā plaušu ventilācija, bet arī daudziem citiem pacientiem ar citām ļoti nopietnām veselības problēmām nepieciešama šī iekārta. Tāpēc jebkura šāda veida iekārta ir ļoti vajadzīga un noderīga. It īpaši, ja tā spēj nodrošināt augstas plūsmas skābekļa terapijas iespējas, kas ir ļoti nozīmīgi pacientiem ar smagu slimības gaitu. Šāda mākslīgā plaušu ventilācijas iekārta īpaši tiek izmantota saslimšanas sākuma posmā, lai nevajadzētu pacientu ievadīt komā. Šīs iekārtas mums šo iespēju nodrošina,” gandarīts par saņemto dāvinājumu ir ārsts un saka lielu paldies, par to, ka slimnīcai ir dota iespēja papildināt nodaļas materiāli tehniskos resursus ar modernu, pacientiem ļoti nepieciešamu iekārtu.

“Šajā laikā, kad nozīmīgi medicīnas nozares resursi tiek iesaistīti cīņā par Covid-19 pacientu veselību un pat dzīvību, uzskatām par savu pienākumu atbalstīt Liepājas Reģionālo slimnīcu un dāvināt šo plaušu ventilācijas iekārtu,” nododot ziedojumu, akcentē fonda “Uniting History” izpilddirektore Elīna Škļara, “esam no sirds pateicīgi ārstiem un visam medicīnas personālam, kuri jau gadu strādā īpaši intensīvā darba režīmā. Ar šo dāvinājumu fonda vārdā sakām lielu paldies mediķiem par viņu pašaizliedzīgo darbu un ceram uz drīzu Covid-19 situācijas uzlabošanos pilsētā un valstī.”Fonds “Uniting History” ir 2019. gadā dibināta un Latvijā reģistrēta labdarības organizācija ar sabiedriskā labuma statusu. Kā iepazīstina fonda izpilddirektore, fonds ir ieinteresēts veicināt daudzpusīgu Liepājas attīstību un savā darbībā atbalsta gan sociālos projektus un iniciatīvas, gan Latvijas vēstures mantojuma saglabāšanu un kultūras dzīves attīstību. Arī fonda turpmākie projekti saistīti ar sociāliem jautājumiem, atbalstu maznodrošinātajām personām, kā arī kultūrvēsturiskiem projektiem.

Mākslīgas ventilācijas iekārta “Hamilton C1” ir augstas kvalitātes pieaugušo un bērnu plaušu mākslīgās ventilācijas ierīce, kuras viena no galvenajām priekšrocībām ir neatkarība no gāzes balona jeb kompresora — ierīcē ir integrētā augstas kvalitātes turbīna, kas nodrošina iekārtas darbību neatkarīgi no kompresētā gaisa. Ierīce ir ērti lietojama, viegli pārvietojama un kompakta izmēra ziņā. Savā darbībā tā kombinē invazīvo un neinvazīvo ventilāciju, kā arī augstas plūsmas skābekļa terapijas iespējas, kas nodrošina ideālas intensīvās aprūpes iespējas visām pacientu grupām, kā arī neatliekamajā palīdzībā, atveseļošanās starpposmā, ilgtermiņa aprūpes iestādēs vai pacientu transportējot.