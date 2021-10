Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs uzņemts Eiropas un Ziemeļvalstu tūrisma asociācijās

Novērtējot Liepājas pilsētas un apkārtējā reģiona tūrisma piedāvājumu, spēju to prezentēt starptautiskajai auditorijai un augstos kvalitātes standartus, SIA “Liepājas reģiona tūrisma birojs” ceturtdien, 28. oktobrī, uzņemts Eiropas Tūrisma asociācijā (European Tourism Association - ETA) un Ziemeļvalstu Tūrisma asociācijā (Nordic Tourism Collective).

Uzņemšana asociācijās notikusi, izvērtējot Liepājas pilsētas prezentācijas un piedāvājumu starptautiskos tūrisma pasākumos un sadarbību ar nozares ekspertiem – darījumu un pasākumu tūrisma izstādē "IBTM Wired" un Eiropas pilsētu kontaktbiržā "Europe City Fair", portālu "ReKurZeme" informē Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne.

“Šis ir liels pagodinājums ne tikai Liepājai, bet visam Kurzemes reģionam kopumā. Pat neskatoties uz to, ka pēdējā laikā visas darba sarunas un prezentācijas notikušas tiešsaistē, mums ir izdevies to izdarīt pārliecinoši. Ir patiess prieks un lepnums, ka Liepājas piedāvājums un spēja reklamēt pilsētu un reģionu tiek novērtēta no mūsu Eiropas un Ziemeļvalstu nozares speciālistiem. Iekļūšana šajās asociācijās paver mums iespēju uzrunāt daudz plašāku mērķauditoriju un veidot vēl plašāku sadarbības tīklu visā Eiropā,” sacīja SIA “Liepājas reģiona tūrisma birojs” vadītāja Sintija Pusaudze.

Eiropas Tūrisma asociācijā darbojas vairāk nekā tūkstoš organizācijas, sākot no globāliem zīmoliem, lielām pilsētām, līdz neatkarīgiem un nelieliem tūrisma uzņēmumiem. Asociācija strādā ar Eiropas tūroperatoriem, vairumtirgotājiem, tūrisma aģentiem. Galvenais šīs organizācijas mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu uzņēmējdarbības vidi, lai tajā varētu veiksmīgi attīstīties Eiropas tūrisms.

Ziemeļvalstu Tūrisma asociācija ir bezpeļņas organizācija, kurā ietilpst Ziemeļvalstu tūrisma nozares pārstāvji ar galveno mērķi sekmēt un veicināt konkrētā reģiona tūrisma attīstību.