Liepājas projektu "Rietumu Apartamenti" izpārdod nepilnu sešu mēnešu laikā

Projekts “Rietumu Apartamenti”, kas atrodas Liepājas klusajā centrā, izpārdots nepilnu sešu mēnešu laikā kopš nodošanas ekspluatācijā. Restaurētajā četrstāvu ēkā 34 dzīvokļu iegāde notikusi rekordlielā ātrumā, ņemot vērā jaunu apartamentu pieprasījumu reģionā. Kopējās projekta investīcijas – 1,6 miljoni eiro.

Jaunais dzīvokļu projekts “Rietumu Apartamenti” izveidots ēkā, kas vēsturiski paredzēta Liepājas ostas vajadzībām un atrodas pilsētas klusajā centrā, Celtnieku ielā 12.

Projektā “Rietumu Apartamenti” izbūvēti 34 dzīvokļi, kuru platība ir diapazonā no 21 līdz 80 kvadrātmetriem. Visi vienas līdz četru istabu apartamenti tika pārdoti ar pilnu apdari. Lielākā daļa dzīvokļu ir ar balkonu un divām vannas istabām. Katrs no apartamentiem aprīkots ar domofonu. Pagrabstāvā pieejamas mantu glabātavas, bet pagalmā izvietotas autostāvvietas.

Nama rekonstrukcijas gaitā attīstītājs īpašu uzmanību pievērsa ēkas un iekštelpu mūsdienīgai apdarei, vienlaikus atbildīgi izturoties pret ēkas vēsturiskajiem elementiem.

Ēka atrodas stratēģiski izdevīgā vietā, pilsētas klusajā centrā, dažu minūšu gājienā no Liepājas Jūrmalas parka un Baltijas jūras pludmales. Tuvākajā projekta apkārtnē ir pasta nodaļa, veikali, vairākas izglītības iestādes, sabiedriskā transporta pieturas un ostas promenāde.

Nekustamo īpašumu tirgus aktivitāti Covid-19 periodā apliecina arī Liepājas parka apkārtnē īstenotais ekskluzīvo dzīvokļu projekts “Parka Nams”. Jūgendstila arhitektūras ēkā līdz šim pārdoti pieci no septiņiem dzīvokļiem, kuru pārdošanas cena atsevišķos darījumos sasniedza teju 250 000 eiro. “Parka Nama” dzīvokļu projektā attīstītājs ieguldījis 1,2 miljonus eiro.



Namā Dzintaru ielā 9 izbūvēti septiņi četristabu dzīvokļi platībā līdz 153 kvadrātmetriem. Ēka no citiem jaunajiem projektiem atšķiras ar izcilu atrašanos vietu, nelielu dzīvokļu skaitu un izvietojumu tā dēvētajos pusstāvos. Ēkā no jauna ierīkots lifts, bet slēgtajā pagalmā – autostāvvietas. Gandrīz visi apartamenti ir ar āra terasēm un balkoniem, fasādes dzīvokļos nodrošināta iespēja ierīkot kamīnu, uzstādīt kondicionieri. Atlikušajiem diviem apartamentiem attīstītājs piedāvā veikt individualizētu galīgo apdari.