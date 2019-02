Liepājas pilsētas vadība novērtē Valsts policijas izstādē apskatāmo

Liepājas pilsētas vadība ieradās Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldē, lai apskatītu Valsts policijas izstādi “Latvijas Republikas policija: 1918 – 1940”, kurā atspoguļota Latvijas policijas tapšana un tās struktūru attīstība laika posmā no 1918. līdz 1940. gadam.

Izstāde par godu Valsts policijas 100.gadadienai tika atklāta Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, pagājušā 4.decembrī un turpmāk tā apceļos pārējos reģionus, kā pirmā pieturvieta ir izvēlēta Liepāja, informē Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova.

Izstādes apmeklētāju uzmanību piesaistīja stends par Valsts policijas izveidošanu. Tajā lasāms: “1919.gada janvāra sākumā, līdz ar Pagaidu valdību, iekšējās apsardzības nodaļa pārcēlās uz Liepāju, no kurienes tā turpināja policijas organizēšanu lielinieku karaspēka neieņemtajā Latvijas daļā. Kā pirmo izdevās noorganizēt policiju no lieliniekiem brīvajos un vācu militārās varas vāji kontrolētajos Kurzemes apriņķos un Liepājā.”

“1927.gadā ar likumu noteica, ka trīs lielākās Latvijas pilsētas: Rīga, Liepāja un Daugavpils ir patstāvīgas administratīvās vienības, kuru iekšējā apsardzība ir uzticēta policijas prefektiem. Liepājas prefektūras policijas pirmsākumi meklējami 1919.gada 3.decembrī dibinātajā Liepājas pašvaldības policijas sargu nodaļā, no kuras kadriem izveidoja Tiesu policiju, kas, ar pirmo Latvijas prefektu Jāni Kareli priekšgalā, 1919.gada 27.jūnijā kļuva par Liepājas prefektūras policijas pamatu. 1919.gada 1.decembrī par Liepājas prefektu tika iecelts Kārlis Šteinerts, pēc kura pensionēšanas, no 1934.gada 8.janvāra Liepājas prefektūru vadīja Fricis Šāberts. Abās prefektūrās bija pa trim iecirkņiem. Gan Liepājas, gan Daugavpils prefektūras bija ievērojami sabiedriskās dzīves centri, Liepājā no 1923.gada darbojās Liepājas prefektūras policijas 1.iecirkņa uzrauga Dāniela Ukstiņa vadītais orķestris, bet no 1925.gada arī vīru koris.”

Liepājas pilsētas vadība novērtēja un atzinīgi izteicās par Valsts policijas darbinieka, vēsturnieka Alvila Zauera veikumu, pusotra gada garumā apkopojot visu izstādē apskatāmo.