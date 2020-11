Liepājas pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus neierašanās gadījumā atteikt pierakstu Covid-19 testam, aģentūru LETA informēja Liepājas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļā.

Liepājas Covid-19 testa punktā Brīvības ielā 95, kur paraugu ņemšanu veic Centrālajā laboratorijā, pēdējās nedēļas laikā dienā aptuveni tiek plānoti 65 testi, taču vidēji 12 personas dienā uz testu neatnāk, tādējādi lieki pagarinot rindu tiem, kuriem tiešām nepieciešams veikt testu.

Liepājā un visā Latvijā pieaugot ar Covid-19 inficēto skaitam, savlaicīga testēšana ir ļoti būtiska, tādēļ aicinām iedzīvotājus būt solidāriem un atbildīgiem, pausts pašvaldības aicinājumā.

Pašlaik testam var pieteikties ar ģimenes ārsta nosūtījumu, zvanot uz tālruni 8303 darba dienās no plkst.8 līdz 20, sestdienās un svētku dienās no plkst.9 līdz 15, svētdienās no plkst.9 līdz 12. Tālruņa numuru 8303 apkalpo Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca un piedāvā klientam tuvāko jeb ērtāk sasniedzamo un iespējami ātrāko pieraksta laiku Covid-19 testa veikšanai. Zvanot pa šo tālruni, netiek sniegtas nekāda veida konsultācijas - personu tikai pieraksta uz testa veikšanu.

Liepājā pēdējo divu nedēļu laikā ir konstatēti 76 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi, un tas ir straujākais inficēšanās gadījumu pieaugums kopš šī gada marta, kad tika konstatēta pirmā saslimšana pilsētā. Saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra sniegto informāciju, daļai no inficētajiem nevar izsekot saslimšanas avotu.