Liepājas Pētertirgū pelmeņus un čeburekus gatavo pircēju acu priekšā, izdabājot katra vēlmēm

Ražot pelmeņus un čeburekus no tīras gaļas, turklāt īpašos apstākļos, pērn nolēma SIA “Āmuļi” vadītāja Aija Dille. Jautāta, ar ko Pētertirgus skārņos uz vietas gatavotā produkcija atšķiras no analogiem, uzņēmēja neminstinās: “Liepājā netrūkst ne pelmeņu, ne to ražotāju, bet mums ir savs piedāvājums, sava niša.”

Iztop dažādām gaumēm

Reiz A. Dille piedāvājusi paziņai nobaudīt pelmeņus, bet sieviete atteikusies, jo viņai nav bijusi pārliecība, kas tajos iekšā. Tiesa, arī A. Dille, kurai pelmeņi garšo pat ļoti, arvien pievērsusi uzmanību veikalos nopērkamās produkcijas sastāvam un dažu marķējumā ievērojusi uzrādīto vistu mehānisko gaļu, kas faktiski ir sasmalcināti kauli un ādas.

“Acumirklī man galvā ienāca ideja, un ieminējos: kā būtu, ja viss process notiktu pilnīgi atklāti – pelmeņus lipinātu acu priekšā? Jā, tad uzticētos, teica paziņa. Āķis lūpā! Nākamajā dienā jau bijām Pārtikas un veterinārajā dienestā, lai noskaidrotu, ko drīkstam, un mums deva zaļo gaismu. Trīs mēnešu laikā sāka tapt mūsu pelmeņu mājiņa, ko jau esam paplašinājuši.”

“Pelmeņu paradīzes” atvēršanas svētki vēl neesot notikuši, jo reizē ar ražošanu tiek ieguldīts tās attīstībā. Vispirms ievesti ledusskapji, un jau 30. novembrī tapuši pirmie tradicionālie pelmenīši ar cūkgaļas pildījumu. Mīklu tiem ar rokām samīcījuši divi darbinieki. Saprotot, ka tāds darbs cilvēka rokām ir par smagu, pēc divām dienām iegādāts mehāniskais mīklas mīcītājs.

A. Dille neslēpj, ka nācies arī zaudēt – neizdevušos produkciju bijis jāmet ārā. “Nav jāžēlo, jo bez kļūdām nevar augt!”

Nepieciešamību paplašināties diktējusi ne vien pašu pieredze, bet arī patērētāju atšķirīgā gaume. Kādam patīk biezāka pelmeņu mīkla, citam – plānāka. Viena no pirmajām savu īpašo vēlmi izteikusi jauna māmiņa, palūdzot bērniņam izgatavot pelmenīšus ar cūkgaļu un sieru, bet bez sīpoliem un ķiplokiem.

Pagaidām novērots, ka mūspuses iedzīvotājiem vislabāk garšo pelmeņi, kas pildīti ar cūkgaļu, kā arī cūkgaļu kopā ar sieru.

Var samalt uz vietas

“Āmuļu” stenda vitrīnā noskatīto kakla karbonādes gabalu katram iespējams uz vietas samalt, aiznest uz pelmeņu cehu un norādīt vēlamās garšvielas, kā arī sāls daudzumu. Piemēram, populārais gruzīnu garšvielu maisījums “Hmeli suneli” ir diezgan spēcīgs un garšo ne katram, zina uzņēmēja.

“Vieni no iecienītākajiem ir pelmeņi ar gaļu un sieru, augstvērtīgu Holandes un Krievijas sieru ar ne mazāk kā 50% tauku saturu iepērkam “Sieru namā”. Savukārt mūsu komandas meiteņu uzdevums ir apmierināt speciālos pasūtījumus. Piemēram, sarūpēt pelmeņus ar rozmarīnu, bez vegetas un bez sāls. Nestandarta produkts gatavs gan nebūs uzreiz, bet pēc pāris stundām, jo pelmeņi ir jāatdzesē ledusskapī.”

Dienā – 200 čebureku

“Pelmeņu paradīzē”, kas ir gaļas tirdzniecības uzņēmuma blakus piedāvājums, pašlaik strādā seši darbinieki, starp viņiem arī čebureku meistars Sergejs Ohvats. Viņš dienas laikā izgatavo vismaz 200 čebureku un nevienu citu klāt nelaižot.

Sergeja dzīvesbiedre Svetlana agrāk vadījusi “Liepājas metalurga” ēdnīcu “Pērle”, pēc rūpnīcas slēgšanas pusotru gadu bijusi bez darba un ar prieku pieņēmusi piedāvājumu vadīt pelmeņu nodaļu.

Vaicāts, kur gūtas kulinārijas prasmes, čebureku meistars teic, ka izmēģinājumu lauciņš bijusi mājas virtuve. Rūpīgi pētījis arī interneta resursus, līdz desmit gadu laikā izkristalizējusies sava recepte. “Esmu no Ziemeļosetijas, čebureki ir mūsu tradicionālais ēdiens. Radinieks strādā par pavāru restorānā Sanktpēterburgā, bet es pats agrāk gāju jūrā. Uz kuģa gan nebiju pavārs, bet vienmēr to ļoti gribējās.”

Gardo čebureku noslēpumu kaukāzietis neatklāj, vien piemin, ka plaucētās mīklas pagatavošanu nevienam neuztic. Kad gatava, ļauj tai vismaz stundu atpūsties, savukārt gaļas masai pievieno vairāk ūdens nekā pelmeņiem. Sergejs zina arī tādu recepti, kur gaļas masai pielej pienu, taču šo specifisko produktu šeit parasti neizmanto, ja nu vienīgi pēc klienta vēlēšanās. Ir četri čebureku varianti: ar tīru cūkgaļu, cūkgaļa ar sieru, cūkgaļa ar sieru un sēnēm, kā arī ar aitas gaļu.

Sastapta, izvēloties pusfabrikātus vakariņām, daktere Dina Berloviene neslēpj, ka īpaši iecienījusi mazos pelmenīšus cepšanai un čeburekus ar jēra gaļu. Liepājniece “Pelmeņu paradīzē” iegriežoties regulāri – gaļa esot kvalitatīva, bez konservantiem, turklāt viss vienmēr svaigs.

Uzņēmuma darbinieki pamāca: “Sasaldētus čeburekus mājās patur istabas temperatūrā, tad uz pannas vai katliņā lej eļļu nežēlojot. Uzmanīgi jārīkojas apgriežot, lai plāno mīklu nepārdurtu un sula neiztecētu ārā. “Pelmeņu paradīzē” čeburekus vāra fritēšanas katlā, izmantojot cepšanai paredzēto olīveļļu.

Apstāties negrasās

“Pieturos pie moto: “Tirgo to, ko ēdīsi pats.” Viens otrs ir apjukumā, jo cauri stiklotajai sienai ikviens var vērot, ka pelmeņu un čebureku lipināšana un pildīšana tiešām notiek ar rokām. Bet mums nav absolūti nekā slēpjama! Divās maiņās ražojam gan paliela izmēra pelmeņus, gan pavisam mazas podziņas, visu uzglabājam saldējamās vitrīnās. Pamatā strādājam ar Latvijas lielajām fermām, starp pastāvīgajiem cūku piegādātājiem ir “Vaiņodes bekons”, sadarbojamies ar zemnieku saimniecībām “Saulītes” un “Veckalēji”. Liellopus pa vienam diviem savācam no audzētāju sētām. Labprāt vairāk strādātu ar zemniekiem, bet viņu ir tik, cik ir. Jēriņus privātie audzē arī Liepājas rajonā. Kad pietrūkst, braucam pakaļ uz Talsiem. Pasūtījuma izpildes laiks atkarīgs no specifikas. Piemēram, viena sieviete vēlas, lai pelmeņos būtu gaļa tikai no konkrētas zemnieku saimniecības. Tad gatavo produkciju var saņemt nākamajā dienā.”

Raksts no laikraksta "Kursas Laiks" arhīva