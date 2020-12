Liepājas pašvaldība aicina iedzīvotājus nerīkot arī privātas uguņošanas

Saistībā ar aktuālajiem valdības lēmumiem, gadumijā plānotā uguņošana vairākās Liepājas vietās tiek atcelta.

Neskatoties uz to, ka Liepājas Jaunā gada uguņošana bija plānota absolūti droši, izvērtējot riskus un nianses, lai neveicinātu pulcēšanos, konkrētās uguņošanas vietas netika un netiktu publiski izziņotas, radīta iespēja svētku uguņošanu vērot no savām dzīvesvietām visos pilsētas rajonos, vietējā radio ēterā skanot pavadošajai mūzikai, diemžēl arī šādā formātā uguņošana nav pieļaujama un netiek atļauta, informē Liepājas pašvaldība.

"Mēs saprotam liepājnieku vēlmi pašiem radīt sev svētku sajūtu, bet aicinājums iedzīvotājiem būt atbildīgiem gan pret sevi, gan līdzcilvēkiem un pašiem privātas uguņošanu nerīkot," vēsta pašvaldība.

Saskaņā a Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumu pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot:

ja tie rada risku cilvēka dzīvībai, veselībai un mantai;

ja tie nodara kaitējumu videi;

ja persona ir alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā;

ja vēja ātrums pārsniedz 9 m sekundē;

ja privātīpašuma īpašnieks vai valdītājs nav devis atļauju;

ja to šāviņi, dzirksteles vai izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai automašīnām;

telpās, izņemot F1 kategorijas uguņošanas ierīces, ja tā nav trokšņa pirotehnika, un skatuves pirotehniskos izstrādājumus;

tuvāk par 100 m no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām, bīstamu vielu un maisījumu ražošanas un uzglabāšanas objektiem, zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem bez to īpašnieku atļaujas, valsts un pašvaldību iestādēm, baznīcām, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, autoostām, dzelzceļa stacijām, lidostām, pasažieru ostām u. c., ja nav saņemta attiecīgo institūciju atļauja;

zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku zariem un citiem šķēršļiem, kā arī tuneļos;

tuvāk par lietošanas instrukcijā norādīto drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, autoceļiem, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem;

uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm, ja nav saņemta vietējās pašvaldības atļauja;

daudzdzīvokļu māju pagalmos (pirotehniskās raķetes).