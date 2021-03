Liepājas partija kongresā ievēlē valdi, nosauc kandidātus un prezentē programmu

Sestdien, 20. martā, Liepājas partija bija pulcinājusi 130 biedrus tiešsaistes kongresā. Līdz ar apsveikuma runām tika ievēlētas partijas amatpersonas un apstiprināta vēlēšanu programma, par kuru biedri izteica viedokli ar iepriekšēju balsojumu. Viens no kongresa galvenajiem uzdevumiem bija iepazīstināt biedrus ar kandidātiem vēlēšanu sarakstam pašvaldību vēlēšanām.

Apsveikuma uzrunā partijas priekšsēdētājs Uldis Sesks uzsvēra, ka, lai arī šis ir nogurdinošs laiks, no kura vēlamies pēc iespējas ātrāk atgriezties normālā ikdienā, "tomēr mēs varam būt pateicīgi, ka dzīvojam laikā, kad mums ir tehnoloģijas, kuras esam mācījušies pielietot, un šodien kongresam ir varējuši pievienoties biedri ne tikai no Liepājas, bet arī no ārvalstīm."

U. Sesks savā uzrunā arī pauda viedokli, ka, vēlēšanām notiekot COVID-19 pandēmijas ēnā, jārēķinās ar saprotamu iedzīvotāju neapmierinātību par valdības koalīcijas partiju darbu. Viņš arī prognozēja, ka nespēja un neprasme vadīt liela mēroga sarežģītus procesus, neizlēmība lēmumos varētu ietekmēt vēlēšanu rezultātus un, iespējams, arī vēlētāju aktivitāti, raksturojot tās kā sekas vēlēšanu ideoloģijai, ka katrās vēlēšanām ir jāvēlē par ko jaunu. "Taču mēs nebūsim tie, kuri tikai rādīs ar pirkstu uz to, ko kāds cits salaidis dēlī. Tādēļ jau mums ir mūsu pieredze, mūsu komanda, mūsu zināšanas, lai vērstu lietas par labu. Gan pilsētā, gan ikvienā ielā, pagalmā, mājoklī, ģimenē. Mēs protam, varam un gribam paveikt lietas, kuru risināšanai kādam citam pietrūcis izlēmības vai kompetences," uzrunājot kongresa dalībniekus, teica partijas priekšsēdētājs.

Ar sveicienu partijas biedriem pievienojās partijas biedrs un ekspremjers Māris Kučinskis, vēlot saglabāt argumentētu cīņu par Liepājai svarīgiem projektiem un darbiem pret absurda politiku, kas bieži valda šī laika politikā.

Partijas līdzpriekšsēdētājs Gunārs Ansiņš iepazīstināja biedrus ar partijas darbību, skaidrojot partijas vēlēšanu programmas tapšanu, kuras darba grupās ar savām idejām un darbu piedalījušies vairāk nekā 60 partijas biedru un draugu: "Es tiešām redzu, ka Liepājas partija uz šīm vēlēšanām iet kā spēcīga, pieredzējusi un atbildīga politiska organizācija. Es ar prieku noskatos, ka gandrīz katrā valdes sēdē mums ir pa kādam jaunam biedram, ko uzņemam savās rindās. Šogad vien valdē esam apstiprinājuši 15 jaunus partijas biedrus un visi ir enerģiski, dedzīgi, ieinteresēti cilvēki un lielākā daļa 30 līdz 40 gadu vecumā."

Par Liepājas partijas priekšsēdētāju kongresā atkārtoti tika ievēlēts Uldis Sesks, par līdzpriekšsēdētājiem – Gunārs Ansiņš un Helvijs Valcis. Kongresa laikā arī tika ievēlēta jaunā valde, tās sastāvā apstiprinot Oskaru Arnoldu Dombrovski, Uldi Hmieļevski, Daci Kārklu, Kristīni Niedri-Latheri, Vitu Plūksnu un Nataļju Vecvagari. Kongresa ietvaros tika apstiprināta arī partijas Revīzijas komisija un kongresa Balsu skaitīšanas komisija, kā arī kongresa vēlēšanu zīmē biedri varēja izteikt viedokli, balsojot par pašvaldību vēlēšanu programmu. Par šiem jautājumiem biedri lēma ar iepriekšēju balsojumu, bet kongresa laikā tiešraidē varēja vērot balsu skaitīšanas procesu.

"Politika ilgtermiņā nav solistiem, bet komandas spēlētājiem, un tā ir mūsu lielākā vērtība," tā Uldis Sesks, pievēršoties vēlēšanu saraksta kandidātiem. "Saraksts ir pietiekami spēcīgs, lai tajā būtu nevis viens mēra amata kandidāts, bet tāds varētu būt ikviens. Mums ir komanda, kurā mēra amatam varam izvirzīt kaut vai trīs vai četrus kandidātus, taču izšķirošo nozīmi pateiks vēlētājs ar savu balsojumu." Viņš arī uzsvēra, ka valdei izvirzīt kandidātus vēlēšanu sarakstam nebija vienkāršs uzdevums: "Ir politiskie spēki, kas spilgtu cilvēku trūkuma dēļ nespēj nokomplektēt pilnu sarakstu. Un ir politiskie spēki kā Liepājas partija, kurai jaudīgo cilvēku ir vairāk nekā vietu sarakstā."

Kandidāti vēlēšanu sarakstam tika prezentēti alfabēta secībā – trīs sadaļās. Sarakstā plānots iekļaut visus esošos partijas deputātus: domes priekšsēdētāja vietniekus Gunāru Ansiņu un Uldi Sesku, “Liepājas Reģionālās slimnīcas” valdes priekšsēdētāju Edvīnu Striku, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktoru Helviju Valci, bijušais futbolists Māri Verpakovski un “Latvijas Autoceļu uzturētāja” valdes priekšsēdētāju Vilni Vitkovski.

Tāpat sarakstā iekļauti tie Liepājas partijas biedri, kas vēlētājiem jau zināmi un pierādījuši sevi ar darbiem katrs savā jomā un nozarē: LMMDV direktore Inga Auziņa, Liepājas SEZ pārvaldnieka vietnieks Uldis Hmieļevskis, Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, LOC manēžas vadītājs Artis Lagzdiņš, Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Lathere-Niedre, Liepājas teātra valdes priekšsēdētājs Herberts Laukšteins un vēsturnieks Juris Raķis.

Sarakstu papildinās arī jaunpienācēji politikā: interjera dizainers Eižens Baļķens, uzņēmējs Artis Daugins, jurists un nekustamo īpašumu darījumu vadītājs Oskars Arnolds Dombrovskis, Liepājas Jūrniecības koledžas direktora vietnieks Jānis Džeriņš, biedrības “RAVE team” dibinātājs un treneris Roberts Klēpis, LIAA Liepājas biznesa inkubatora vadītājs Gints Reķēns, Liepājas pašvaldības padomnieks Andrejs Rjabcevs, Liepājas Futbola skolas direktors Aivis Tints un ārsts - traumatologs Jānis Vozņesenskis.

"Domē deputāti ir 15, kandidāti sarakstā – 18, bet šodien iepazināmies ar 22 kandidātiem, ko kongresam virzījusi partijas valde," skaidroja U.Sesks, aicinot biedrus apdomāt un viedokli izteikt e-pastā vai telefoniski valdes locekļiem.

Vēlēšanu saraksta kandidāts Andrejs Rjabcevs, kurš ir viens no jaunajiem partijas biedriem, uzrunāja kongresa dalībniekus jauno politiķu vārdā un uzsvēra, ka lēmums par dalību vēlēšanu sarakstā nav bijis ātrs, bet svarīgs: "Liepājas partijas sarakstu vada pieredzējuši politiķi, partijas rindās ir cilvēki ar lielu pieredzi dažādās jomās, ar savu viedokli un redzējumu. Es ticu, ka arī turpmāk varēšu paļauties uz atbalstu un vērtīgu padomu un tā man ir svarīgākā motivācija." Savā uzrunā kandidāts arī pauda, ka partijas jaunajai politiķu ataudzei ir dota iespēja strādāt, ja ir idejas, ja ir degsme un vēlēšanās, bet tas, vai izdosies, būs pašu ziņā un tas, vai šāda iespēja vispār tiks dota – ir vēlētāju ziņā.

Liepājas partija pulcē 343 biedru.