Liepājas Neredzīgo biedrībā noslēgušās "Latvijas valsts mežu" finansētās nodarbības

Fonda „Ziedot.lv” un A/S „Latvijas valsts meži” finansētā projekta „Sociālās palīdzības sniegšana” Nr. 7.5./LVM/19/2 laikā no aprīļa līdz 30. septembrim Liepājas Neredzīgo biedrībā tika organizētas divas interešu aktivitātes – datorapmācības un dārza darbu nodarbības. Tajās piedalījās cilvēki ar dažāda veida invaliditāti un seniori ar funkcionāla rakstura traucējumiem. Nodarbības notika sešu mēnešu garumā un tās ļāva cilvēkiem mērķtiecīgi un ar prieku pavadīt savu brīvo laiku, apgūstot jaunas prasmes, aktīvi darbojoties lauku vidē un, uzturot pozitīvu komunikāciju ar citiem dalībniekiem, informē Liepājas Neredzīgo biedrības Sabiedrisko attiecību speciāliste Anita Lazdeniece.

Dārza darbu nodarbības visa pavasara un vasaras garumā notika sociālās rehabilitācijas un izziņas centrā “Dvēseles Veldzes dārzs”, Ziemupē. Šo mēnešu laikā nodarbībās kopumā piedalījās 55 cilvēki. Lai gan lielākā daļa dalībnieku bija liepājnieki, bija arī tādi, kuri dārza darba nodarbībās iesaistījās no tuvākās apkārtnes, kā piemēram, no Aizputes, Grobiņas, u.c. Nodarbību dalībnieki varēja veikt dažāda veida dārza darbus, gūt iemaņas augsnes sagatavošanā, augu mēslošanā, zaru izzāģēšanā, stādīšanā, sēšanā, augu iepazīšanā, klūgu audzēšanā u.c. darbos. Tāpat cilvēki rūpējās par iesēto ražu, to rūpīgi laistot un novācot, kā arī ieziemojot dārzeņus. Novāktā raža tika izmantota kopīgu ēdienreižu gatavošanā un izlietota cilvēku ar invaliditāti un senioru vajadzībām.

Nodarbību pasniedzēja Diāna Pečule atzina: “Man ir liels prieks darboties šajā projektā un redzēt to, ka cilvēkiem ir prieks un gandarījums būt šajā vidē, paveikt darbiņu un šobrīd redzēt arī darba rezultātu, arī to, kas nav izdevies. Kopā esam sējuši, stādījuši, ravējuši, laistījuši, novācam ražu un baudām to. Ir cilvēki, kas piedalījušies jau iepriekš un darbiņus zina, bet ir arī tādi, kuri to dara pirmo reizi un apgūst jaunas prasmes un zināšanas. Priecājos, ka vājredzīgu vai neredzīgu cilvēku izdodas iesaistīt viņam piemērotā darba veikšanā, un viņš jūtas noderīgs, un ir šī padarītā darba sajūta. Pati mācos, kā motivēt cilvēkus un novērtēt padarīto. Liels paldies Liepājas Neredzīgo biedrībai par to, ko viņi dara un, ka šajā projektā arī es varu būt daļiņa no tā visa”.

Maija sākumā tika uzsāktas arī datorapmācības nodarbības, kas piecu mēnešu garumā notika Liepājas Neredzīgo biedrībā. Datorapmācības nodarbības gan cilvēkiem ar invaliditāti, gan senioriem šī projekta ietvaros bija pavisam jauns piedāvājums. Katram dalībniekam nodarbībās tika izmantota individuāla pieeja, ņemot vērā zināšanas, intereses un iespējas. Nodarbību laikā apgūts rīkoties ar Windows un Android operētājsistēmām, veiktas darbības ar objektiem (jaunas mapes izveidošana, mapes nosaukumu mainīšana, failu kopēšana, izgriešana, ielīmēšana). Apgūta interneta pārlūka izmantošana – informācijas meklēšana, jaunas cilnes lietošana, grāmatzīmes saglabāšana un atvēršana. Apgūta arī elektroniskā pasta, Skype, WhatsApp, Viber, Facebook un citu lietotņu izmantošana, kā arī teksta redaktora MS Word lietošana.

Jevgenijs Duduks jau arī iepriekš Liepājas Neredzīgo biedrībā darbojies ar cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti, tai skaitā pilnīgi neredzīgiem cilvēkiem. Kā stāsta pats nodarbību vadītājs: “Datorapmācības nodarbībās cilvēkiem ar redzes traucējumiem mācīju apieties ne tikai ar runājošo datorprogrammu, bet ļoti daudz laika pavadījām arī sarunās, kas ikvienam no viņiem ir nozīmīgas, lai katrs justos saprasts un noderīgs”.

Abas šīs projekta aktivitātes ir bijušas gan ļoti noderīgas, gan arī vajadzīgas, jo tajās katrs varēja ne tikai apgūt jaunas iemaņas, bet arī veidot saskarsmi savā starpā, kas cilvēkiem ar invaliditāti vai senioriem nereti ir tikpat nepieciešama kā jaunu prasmju apguve.