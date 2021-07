Liepājas Latviešu biedrības namā varēs skatīt skaistākās rozes

No 8. līdz 10. jūlijam šogad pirmo reizi Liepājas Latviešu biedrības nama Foajē rotās tradicionālā ziedu izstāde. Liepājnieki un pilsētas viesi ir laipni gaidīti uz rožu ziedu izstādi ar Latvijā atpazīstamu rožu audzētāju kolekcijām.

8. jūlijā pulksten 13 būs izstādes atklāšana, uzreiz pēc tam Lielajā zālē uzstāsies Nacionālā botāniskā dārza vadošā dārzkopības speciāliste un atpazīstama rožu audzēšanas eksperte Ilma Nereta ar bezmaksas lekciju par rozēm, savukārt pulksten 15 notiks bezmaksas meistarklase kopā ar darbnīcu “Mana garša”. Visas dienas garumā būs skatāma Ildzes Oses gleznu izstāde, kā arī šogad visiem apmeklētājiem piedāvājam īpašo “Manas garšas” garšvielu tirdziņu, informē Liepājas Latviešu biedrības nams.

Šovasar izstādē būs eksponētas skaistākās un Latvijas laika apstākļiem piemērotākās ziedu karalieņu šķirnes, kas savu ceļu uz Liepāju būs mērojušas no dažādām Latvijas vietām. Izstādē varēs aplūkot vairāku Latvijā atpazīstamu rožu audzētāju kolekcijas – Dailas Trubiņas no Tukuma novada, kas ir Latvijā lielākā rožu kolekcijas dārza “ROZĪTES” īpašniece, Natālijas Klestrovas no Ventspils, Daces Kronbergas no Jūrmalciema, Māras Ozolas no Talsiem, Mārītes Grausmanes no Tukuma, Ilzes Līcītes no Viesītes pagasta, Sandras Mertenas no Grobiņas kā arī liepājnieku Vitas Hartmanes un Arņa Bunkus.

8. jūlijā pēc rožu ziedu izstādes atklāšanas pulksten 13.15 klātesošie būs aicināti doties uz Biedrības nama Lielo zāli, kur Nacionālā botāniskā dārza vadošās dārzkopības speciāliste Ilma Nereta lasīs lekciju “Rozes lauku sētā”. Pieredzes bagātā lektore orientēsies uz parka rožu audzēšanu, taču atbildes sniegs arī uz jebkuru citu jautājumu par rozēm. Ilma Nereta apmeklētājiem stāstīs arī par augiem, kuri “draudzējas” ar rozēm un kuri ir atturīgāki un labāk dzīvo tālāk no ziedu karalienēm.

Papildus iepriekš minētajam, visu trīs dienu garumā būs iespēja aplūkot mākslinieces Ildzes Oses gleznu izstādi par godu Rožu svētkiem Biedrības namā. Gleznu izstādē būs aplūkojamas krāšņas ziedu gleznas, kā arī mākslinieces veltījums Biedrības namam – rožu ziedu mākslas darbi.

Īpašs piedāvājums rožu mīļotājus sagaidīs pulksten 15 Galerijā, kur būs iespēja piedalīties bezmaksas meistarklasē kopā ar darbnīcu “Manas garšas”. Šajā meistarklasē varēs uzzināt, kādos veidos var lietot rožu garšu ēdienā, piemēram, pievienojot rožu pulveri, kas būs pieejams arī iegādei. Tāpat garšu pasaules meistare un uztura speciāliste Baiba Grīnberga iepazīstinās interesentus ar vairāk kā 70 garšvielām. Dalībnieki, meistares vadībā, varēs paši izveidot sev tīkamu garšvielu salikumu, ko paņemt līdzi un izmēģināt savā virtuvē. Vietu skaits meistarklasē ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikt savu dalību laikus, zvanot uz tālruni 22332339 vai rakstot uz e-pastu: agnese.kuplena@biedribasnams.lv. Visiem interesentiem, kas nevarēs piedalīties, būs iespēja iegādāties dažādas garšvielas “Manas garšas” tirdziņā visas dienas garumā no plkst, 13:00 līdz 19:00.

8. jūlija pasākumus iespējams apmeklēt, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu un sadarbspējīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, savukārt baudīt ziedu izstādi varēs ikviens apmeklētājs no 8. līdz 10. jūlijam, ievērojot un sekojot līdzi valstī noteiktajiem ierobežojumiem.