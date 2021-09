Liepājas Latviešu biedrības namā rudeni ieskandinās dāliju ziedu izstāde

No 9. līdz 11. septembrim Liepājas Latviešu biedrības namā rudens vēsmas ienesīs Dāliju ziedu izstāde. Izstādes pirmajā dienā pulksten 14 būs iespējams apmeklēt Nacionālā botāniskā dārza speciālistes Ilmas Neretas bezmaksas lekciju “Ziemcietes”, bet otrajā dienā, 10. septembrī, apmeklētāji tiek aicināti uz bezmaksas meistarklasi “Vietējie augi skaistumam” kopā ar Vairu Kārkliņu. Visu trīs dienu garumā būs vērojamas krāsainās rudens vēstneses dālijas un mākslinieces Iritas Timbras darbi “Meditācijas krāsas”, portālu "ReKurZeme"" informē Liepājas latviešu biedrības nama sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Daiva Priediena.

Biedrības namā ar dāliju ziedu izstādi tiks noslēgts ziedu izstāžu cikls, un šie ir pēdējie ziedi, kas šajā sezonā rotās Foajē. Šogad izstādei dāliju ziedus būs sarūpējuši dāliju audzētavas "Žīgursala" selekcionāre Rita Zaļā no Valmieras novada, dāliju audzētavas “Tubera” kolekcionāre Maija Breikša no Valmieras novada, ziedu audzētavas “Amarantu puķes” pārstāve Ingūna Vālodze no Aizputes novada un Andris Leimants no Grobiņas novada.

Pirmajā izstādes dienā ziedus varēs aplūkot no plkst. 13:00, taču neilgi pēc tam, plkst. 14:00 interesenti ir ielūgti uz Kamerzāli, kur norisināsies Nacionālā botāniskā dārza speciālistes Ilmas Neretas izglītojošā lekcija “Ziemcietes”. Informatīvi izglītojošajā lekcijā stāstīs par rudens darbiem dārzā ar ziemcietēm un sīpolpuķēm, tāpat arī pieredzējusī speciāliste atklās vairākus ziemciešu kopšanas noslēpumus un atbildēs uz ikviena interesenta jautājumiem.

Piektdien, 10. septembrī, plkst. 16:00 norisināsies bezmaksas meistarklase “Vietējie augi skaistumam” kopā ar Vairu Kārkliņu. Vaira Kārkliņa ir dabas studijas vadītāja, izzina savvaļas augus un to lietošanu, vada dažādus kursus par augiem, zaļo aptieku, virtuvi, kosmētiku u.c. Meistarklasē ”Vietējie augi skaistumam” dalībnieki tiks iepazīstināti ar augiem, ko var izmantot pašu gatavotiem kosmētiskiem līdzekļiem un, speciālistes pavadībā, būs iespēja pagatavot dabīgu ādas ikdienas kopšanas līdzekli. Bezmaksas meistarklasē vietu skaits ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikt savu dalību laikus, zvanot uz tālruni 22332339 vai rakstot uz e-pastu: agnese.kuplena@biedribasnams.lv.

Sezonas noslēdzošajā ziedu izstādē papildus iepriekš minētajam būs vērojama mākslinieces Iritas Timbras darbu izstāde “Meditācijas krāsas”.

Dāliju ziedu izstāde apskatāma Liepājas Latviešu biedrības nama Foajē 9. septembrī no pulksten 13 līdz 19 un 10. - 11. septembrī no pulksten 10 līdz 19. Ieeja ziedu izstādē iespējama bez maksas ikvienam interesentam, savukārt ieeja bezmaksas lekcijā un meistarklasē iespējama, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu un aktīvu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Izstāde tapusi ar Liepājas pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu.