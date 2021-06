Liepājas Karostā norobežota negadījuma vieta, kurā smagu kājas traumu guvis zēns

Liepājas Karostā norobežota un tiek apsargāta negadījuma vieta, kurā smagu kājas traumu šonedēļ guvis kāds zēns, aģentūru LETA informēja Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārstāvji.

Piektdien, 25.jūnijā, Liepājas SEZ pārvalde no sociālās vietnes "Facebook" uzzināja par negadījumu jūras piekrastē Liepājā starp Karosta kanālu un Ziemeļu molu. Kāds zēns guvis traumas, peldoties jūrā aptuveni 30 metrus no krasta. Nekavējoties pēc informācijas saņemšanas Liepājas ostas apsardze identificēta negadījuma vieta un visu nakti to apsargāja.

Liepājas SEZ pārvaldes darbinieki kopā ar brīvprātīgajiem un atbildīgajiem dienestiem sestdien atkārtoti apsekoja negadījuma vietu un ar bojām norobežoja to. Pēc pirmatnējās apskates aptuveni 1,2 metrus zem ūdens atrodas trīs metāla mucas jeb bojas. Vienlaikus ostas apsardzes darbinieki turpina patrulēt, lai nepieļautu peldēšanos norobežotajā vietā.

Pēc negadījuma tika saņemtas vēl informācija par jūrā esošajiem priekšmetiem visā piekrastes zonā no Karostas kanāla līdz Ziemeļu molam.

Kā secina Liepājas SEZ pārstāvji, arī pēc 30 gadiem Karostas teritorijā un tai pieguļošajā jūras piekrastē sastopams padomju militāristu atstāto mantojums. Pirms daudziem gadiem rūpīgi tika apsekota teritoriju no ziemeļu mola uz ziemeļiem, kad tur izveidoja publisku pludmali, tāpat no Karostas kanāla ir izcelti priekšmeti, kas palika pēc padomju armijas aiziešanas.