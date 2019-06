Liepājas IT uzņēmums "Inser IT" piedāvā prakses vietas studentiem vasaras brīvlaikā

Lai palīdzētu jauniem, aktīviem un zinātkāriem informācijas tehnoloģiju (IT) jomas studentiem gūt praktiskas iemaņas reālā darba vidē, uzņēmums "Inser IT" Liepājā aicina savai komandai vasaras brīvlaikā pievienoties praktikantus, aģentūru LETA informēja "Inser IT" vadītājs Raivis Ekšteins.

Uzņēmums ar vairāk nekā desmit gadus ilgu pieredzi IT tirgū un pēdējos divus gadus uzņēmumam ir izveidojusies teicama sadarbība ar Liepājas Valsts tehnikumu, nodrošinot prakses vietu audzēknim Robertam Finkam, vēsta LETA.

"Inser IT" ir iesaistījies Latvijas darba devēju konfederācijas koordinētā projektā par darba vidē balstītām mācībām, kas paredz, ka vismaz 25% kopējās izglītības programmas apjoma ir jāapgūst uzņēmumā un, pateicoties šim projektam, Finks jau divus gadus ir praktikants uzņēmumā.

"Mūsu līdzšinējā pieredze darbā ar praktikantiem ir ļoti pozitīva, arī sadarbība ar Finku ir izveidojusies produktīva. Viņš sevi ir parādījis kā uzticamu un gudru praktikantu, tāpēc mēs viņam varam uzticēt arvien jaunus pienākumus. Turklāt Finks ir ieguvis zelta medaļu un pirmo vietu konkursā "SkillsLatvia 2019" datortīklu administrēšanas jomā. Ņemot vērā mūsu pozitīvo pieredzi, esam gatavi sniegt praktiskas zināšanas arī citiem zinātkāriem studentiem," stāsta "Inser IT" vadītājs Ekšteins.

Lai pieteiktos par "Inser IT" praktikantu vasarā, interesentiem pieteikums un neliels apraksts par sevi jāsūta uz e-pasta adresi "info@inrex.lv" līdz 5.jūnijam.