Liepājas Dabas māja aicina iepazīt putnus

Vieni no pirmajiem pavasara vēstnešiem ir putni, kuri caurceļo vai arī atgriežas mājās, lai uzsāktu ligzdošanu. Šoreiz putni ir atlidojuši arī uz Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Dabas māju Zirgu salā. Dabas mājā šajā pavasarī izvietotas ceļojošās izstādes “Iepazīsim putnus” un “Knābji, spārni, spalvas” no Talsu muzeja, kā arī lielformāta spēles no “Latvijas Ornitoloģijas biedrības”, informē Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra vadītāja Kristīne Pujāte.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus un epidemioloģisko situāciju, izstāde ir ievietota plašajos Dabas mājas logos, kas Zirgu salas apmeklētājiem, dodoties pastaigā dabā, sniedz arī iespēju iepazīties ar putnu daudzveidību. Izstāde vēsta par putnu ligzdošanas vietām, barošanās tīklu, putnu olām, to spalvu veidiem un daudz ko citu. Lai izstādes padarītu interaktīvākas, tās ir papildinātas ar QR kodiem, kuros var atrast ne tikai kādu izglītojošu spēli, bet arī var klausīties dažu biežāk sastopamo putnu balsis.

Līdztekus tam Dabas mājā tiek īstenota pirmā interešu izglītības programma “Vides pārvaldība”, kurā viena no nodarbībām top tieši par putniem - “Putnu pētnieks”. Nodarbības mērķis ir veicināt skolēnu interesi par STEM un vides zinātņu jomu un motivēt viņus izvēlēties karjeru saistībā ar vides un citām dabas zinātnēm. Tieši tāpēc visi interesenti aicināti ielūkoties arī ZIIC Dabas mājas Instagram kontā (@ziic_dabasmaja), kurā skatāma saruna ar ornitologu par putniem kā arī redzama cita noderīga informācija.

ZIIC Dabas māja Zirgu salā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā “Liepājas ezers”, kas sākotnēji tika veidota kā ornitoloģiskais liegums ligzdojošo un caurceļojošo putnu aizsardzībai. Liepājas ezers ir nozīmīga vieta, lai nodrošinātu ūdensputniem būtisku atpūtas un barošanās vietu pavasara un rudens migrācijas laikā, ligzdošanas un spalvu mešanas vietu un aizsargātu Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamas putnus sugas. Tāpēc ikviens ir aicināts vērot putnus Zirgu salā, caur QR kodiem sadzirdēt skaistos dabas dziedātājus kā arī uzzināt ko jaunu par tiem.

Nodarbības tiek realizētas projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” ietvaros, ko finansē EEZ/N grantu programma “Pētniecība un izglītība”. Tā kopējās izmaksas ir 986 049,00 eiro, no kurām 754 327,40 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 133 116,60 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 98 605,00 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.