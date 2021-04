Liepājā zema pieprasījuma dēļ masu vakcinēšanas centru no jauna atvērs vien trešdien

Zema pieprasījuma dēļ Liepājā masu vakcinēšanas centru atkal atvērs vien trešdien, 7.aprīlī, aģentūru LETA informēja pilsētas pašvaldības pārstāve Zita Lazdāne.

Viņa atgādina, ka vēlā sestdienas vakarā paziņots par nākamo vakcinējamo grupu - 60 līdz 70 gadus veciem iedzīvotājiem. Liepājas vakcinēšanas centrs jaunās prioritārās grupas iedzīvotāju sarakstu saņēmis svētdienas rītā. Sarakstā ir aptuveni 100 cilvēki.

"Šie cilvēki šodien tiek apzvanīti, jāvienojas par vakcinācijas laiku. Kā prognozē mediķi, labākajā gadījumā šodien masu vakcinācijas centrā varētu ierasties aptuveni 20-30 cilvēki," skaidroja Lazdāne.

Ņemot vērā to, ka Liepājā vakcinē lielākā daļa ģimenes ārstu, SIA "Jaunliepājas primārās veselības aprūpes centrs", AS "Veselības centru apvienība", SIA "L. Atiķes doktorāts, SIA "Hiltest" un PSIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs", masu vakcinācijas centra vakcinēšanas nodrošinātāji Liepājā nolēmuši šo nelielo pacientu skaitu vienmērīgi sadalīt nākamās nedēļas laikā kādā no ierastajām vakcinācijas vietām.

Pašvaldība esot operatīvi gatava jebkurā brīdī vērt vaļā masu vakcinācijas centru, līdz ko medicīnas personāls to pieprasīs un būs ko vakcinēt.

"Liepājas pašvaldība aicina pēc iespējas ātrāk nodrošināt to iedzīvotāju vakcinēšanos, kuri to vēlas, vērt vaļā nākamās grupas un nopietni izvērtēt esošo vakcinācijas procesa organizēšanu," uzsvēra Lazdāne.

Viņa arī informēja, ka "Veselības centru apvienība", kas nodrošina masu vakcinēšanas centra darbību Liepājā, potēšanu centrā atsāks trešdien, 7.aprīlī.

Jau ziņots, ka Liepājā masu potēšanas centrs strādāja vien dienu Lieldienu brīvdienās, jo trūkst vakcinējamo.

"Nav jēgas centru vērt vaļā, ja ir 50 līdz 100 vakcinējamo," uzsvēra Lazdāne.

Lazdāne arī piebilda, ka salīdzinoši mazais vakcinēties gribētāju skaits ir saistīts ar to, ka esošajās grupās lielākā daļa gribētāju jau ir savakcinēti, jo Liepājā ir daudz vakcinācijas iestāžu - gan ģimenes ārsti, gan ārstniecības iestādes.