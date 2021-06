Liepājā VUGD steidzas uz trim ugunsgrēkiem

Liepājā piektdien, 18. jūnijā, dega meža zemsedze, atkritumi un uz plīts piedega ēdiens.

Piektdien pulksten 16.37 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Lībiešu ielu Liepājā, kur dega meža zemsedze 100m2 platībā. Pulksten 19.00 ugunsgrēks likvidēts, portālu "ReKurZeme" informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Anete Strazdiņa.



Piektdien pulksten 16.40 saņemts izsaukums uz Celmu ielu Liepājā, kur dega atkritumi 10m2 platībā. Pulksten 17.12 ugunsgrēks likvidēts.

Piektdien pulksten 21.33 saņemts izsaukums Liepājā, kur, kā liecināja saņemtā informācija, piecstāvu dzīvojamā mājā bija dzirdams dūmu detektora skaņas signāls. Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka ēkas trešā stāva dzīvoklī uz ieslēgtas plīts ir piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens un no tā izveidojies spēcīgs sadūmojums. Pirms VUGD ierašanās no dzīvokļa evakuējās viens cilvēks. Pulksten 21.55 darbi notikuma vietā pabeigti.



VUGD atgādina, ka uz ieslēgtas plīts bez uzraudzības atstāts katls vai panna var būt iemesls nopietnam ugunsgrēkam, kura rezultātā mājokļa iemītnieku un kaimiņu veselība un pat dzīvība var tikt apdraudēta. VUGD atgādina: gatavojot un sildot ēdienu, ievērojiet piesardzību! Neatstājiet ēdienu uz ieslēgtas plīts bez uzraudzības! Uzstādiet mājokļos dūmu detektorus, kas laikus vēstīs par sadūmojumu, dodot iespēju izglābties no piedūmotām telpām un izsaukt ugunsdzēsējus glābējus, zvanot 112!

Aizvadītajā diennaktī visā Latvijā VUGD saņēma 69 izsaukumus – 19 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā vienu meža ugunsgrēku dzēšanu, 28 uz glābšanas darbiem, bet 22 izsaukumi bija maldinājumi.