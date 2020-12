Liepājā Vecgada vakarā sabiedriskais transports nekursēs

Lai mazinātu Covid-19 izplatību gaidāmo svētku laikā un ierobežotu iedzīvotāju kustību, 31. decembrī pēc plkst. 22.00 sabiedriskais transports Liepājā nekursēs.

Sabiedriskā transporta reisi no maršruta galapunktiem vēl, piemēram, plkst. 21.55 tiks izpildīti, bet, sākot no plkst. 22.00, reisi vairs izpildīti netiks. Izņēmums ir 6. maršruta (M. Ķempes iela – Slimnīca) reisi, kas tiks izpildīti arī pēc plkst. 22. Par sabiedriskā transporta kustību 1., 2., 3. un 8., 9. janvārī pēc plkst. 22 tiks lemts rīt, 31. decembrī, informē Liepājas pašvaldība.

Tiek atgādināts, ka valdības pieņemtais lēmums par komandantstundu nosaka, ka iedzīvotājiem no 30. decembra līdz 4. janvāra rītam un no 8. janvāra līdz 10. janvāra rītam laikā no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāuzturas tikai savā dzīvesvietā.

Kā ik dienu tiek ziņots no atbildīgajām institūcijām, situācija valstī kļūst arvien kritiskāka. Slimnīcas ir pārslogotas un neskatoties uz to, cilvēki klaji ignorē jau esošos ierobežojumus, tāpēc valdība, konsultējoties ar ekspertiem, pieņēmusi lēmumu par komandantstundas ieviešanu.