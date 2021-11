Liepājā ugunsgrēkā izglābj cilvēku; kādā mājā gāzes noplūdes laikā evakuējas 15 cilvēki

Otrdien, 2. novembrī, Liepājā izcēlās ugunsgrēks, kurā tika izglābts viens cilvēks. Vēl kādā piecstāvu dzīvojamā mājā notika gāzes noplūde.

Otrdien pulksten 15.50 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz izsaukumu Liepājā, kur divstāvu dzīvojamā mājā bija jūtami dūmi. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka pirmā stāva dzīvoklī deg starpsiena un briketes divu kvadrātmetru platībā un ēkā izveidojies spēcīgs sadūmojums. Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās trīs cilvēki, bet vienu cilvēku izglāba ugunsdzēsēji glābēji. Pulksten 17.35 ugunsgrēks likvidēts, portālu "ReKurZeme" informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā speciāliste Ilze Dāme-Birziņa.



Otrdien pulksten 15.51 saņemts izsaukums Liepājā, kur piecstāvu dzīvojamā mājā jūtama gāzes smaka. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka trešā stāva dzīvoklī notiek gāzes noplūde no bojātas plīts. Gāzes avārijas dienesta darbinieki novērsa noplūdi. No ēkas evakuēti 15 cilvēki. Pulksten 17.03 darbi notikuma vietā pabeigti.

Visā Latvijā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 42 izsaukumus – 10 uz ugunsgrēku dzēšanu, 22 uz glābšanas darbiem, bet 10 izsaukumi bija maldinājumi.