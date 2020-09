Liepājā turpmāk būs vienota autobusu un tramvaju abonementa biļete

Lai iedzīvotājiem atvieglotu pārvietošanos ar Liepājas pilsētas sabiedrisko transportu un izveidotu skaidrāku biļešu sistēmu, no 1. novembra tiks ieviesta vienota autobusu un tramvaju abonementa biļete, ar kuru pasažieri varēs braukt abos transporta līdzekļos jebkurā pilsētas maršrutā Liepājas teritorijā.

To paredz šodien, 17. septembrī, Liepājas pilsētas domes sēdē deputātu izskatītās un apstiprinātās sabiedriskā transporta biļešu izmaiņas, informē pašvaldība.

Turpmāk vairs nebūs atsevišķi mēnešbiļetes dažādiem transporta veidiem, bet vienota abonementa biļete, kas mēnesim maksās 30 eiro braukšanai katrai nedēļas dienai, tikai darba dienām – 24 eiro, savukārt ceturksnim – 80 eiro. Viena brauciena biļetes cena Liepājas sabiedriskajā transportā iepriekšpārdošanā nemainīsies – tā saglabāsies līdzšinējo 0,70 eiro apmērā, taču dārgāka būs biļete, pērkot pie transportlīdzekļa vadītāja – līdzšinējo 80 centu vietā tā maksās vienu eiro. Tas tiek darīts, lai veicinātu pasažieru paradumu maiņu un mazinātu biļešu pārdošanu pie transportlīdzekļa vadītāja, jo šobrīd gandrīz 24 procenti no visām pārdotajām biļetēm tiek iegādātas pie vadītāja, tādējādi kavējot transportlīdzekļa vadītāja tiešo pienākumu pildīšanu. Tāpat kā līdz šim tiks saglabāta iespēja iegādāties arī biļetes 10 braucieniem, un tās maksās 6,60 eiro.

Ņemot vērā zemo pieprasījumu, deputāti arī lēma no 1. novembra likvidēt mēnešbiļetes veidu, kas bija paredzēts braucieniem dienas vidū no pulksten 10 līdz 15, kā arī brīvdienām un svētku dienām. Tāpat nebūs vairs abonementa biļetes vienam gadam.

Līdz šim Liepājā viena brauciena biļetes bija izmantojamas jebkurā transportlīdzeklī, savukārt abonementa biļetes bija izmantojamas katrā transportlīdzeklī (autobuss, tramvajs) atsevišķi vai par augstāku maksu abos kopā. Mēnešbiļete katrai dienai autobusā maksāja 30 eiro, tramvajā – 26 eiro, savukārt braucieniem abos transporta veidos bija jārēķinās ar 38 eiro.

Sabiedriskā transporta abonementa biļetes kā līdz šim varēs iegādāties Liepājas sabiedriskā transporta aģentūrā un plašā tirdzniecības tīklā.

Tāpat deputāti šodien lēma arī par izmaiņām braukšanas maksas atvieglojumu piemērošanas kārtībā. Turpmāk braukšanas maksas atvieglojumus Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā 70% apmērā (līdzšinējo 50% apmērā) varēs saņemt vispārizglītojošo skolu izglītojamie no daudzbērnu ģimenēm, uzrādot “3+ Ģimenes karti” un skolēna apliecību. Tāpat nolemts izglītojamiem no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni, iespēju turpināt saņemt saistošajos noteikumos paredzētos braukšanas maksas atvieglojumu, ja tie turpina iegūt izglītību augstākās izglītības iestādē līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai (iepriekš līdz 21 gada vecumam). Šie noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Saistībā ar šogad plānotajiem remontdarbiem Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā īpaša kārtība paredzēta arī šīs izglītības iestāžu skolēniem. Ņemot vērā, ka skolēniem mācības norisināsies vairākās ēkās un būs nepieciešams pārvietoties ar sabiedrisko transportu, nolemts no 17. septembra uz remontdarbu laiku piešķirt šīs skolas skolēniem 100% braukšanas maksas atvieglojumus pilsētas sabiedriskajā transportā.

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolā remontdarbu laikā mācības norisināsies Oskara Kalpaka ielā 96, Lazaretes ielā 8 un Krūmu ielā 29.

Liepājas sabiedrisko transportu vidēji mēnesī izmanto apmēram viens miljons pasažieru.