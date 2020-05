Liepājā turpinās izsniegt pārtikas pakas skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm

Saistībā ar valstī noteiktā ārkārtējās situācijas pagarinājumu, ceturtdien, 21. maija Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti lēma pagarināt pārtikas paku piešķiršanu 1.–12. klašu skolēniem no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, tāpat jaunas pārtikas pakas līdz mācību gada beigām saņems arī Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra skolēni, informē Liepājas pašvaldība.

Ar pārtikas pakām tiks nodrošināti 1.–12. klašu audzēkņi no ģimenēm, kuras saņēmušas trūcīgas, maznodrošinātas, daudzbērnu ģimenes statusu, kā arī bērni ar invaliditāti, tādi izglītojamie, kuriem ir iecelts aizbildnis, vai skolēni, kuriem sociālais pedagogs izglītības iestādē rekomendē ēdināšanas maksas atvieglojumus. Vecākiem ir jāgaida informācija no konkrētas skolas pārstāvja, kurš informēs par paku saņemšanas laikiem.

Tāpat pakas turpinās saņemt arī Liepājas Līvupes pamatskola - attīstības centra skolēni, šiem skolēniem pārtikas pakas tiks piegādātas izglītojamo deklarētajā dzīvesvietā. Pārtikas paku izsniegšana tiks nodrošināta, ievērojot ārkārtējās situācijas noteiktos ierobežojumu un drošības prasības.

Liepājas Līvupes pamatskolas - attīstības centra izglītojamie tiks nodrošināti ar pārtikas pakām, kuru vērtība ir 30 eiro (tai skaitā PVN), savukārt pārējās skolas saņems pakas 22 eiro vērtībā (17 eiro produkti + PVN + pakošanas un piegādes izmaksas 1,43 eiro).

Pārtikas paku komplektēšana notiek sadarbībā ar esošajiem ēdināšanas pakalpojuma sniedzējiem. Pakā būs tādi produkti, kas ātri nebojājas un visās pakās būs vienots saturs. Paku izdali organizē Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar katras skolas speciālistiem.

Pārtikas paku plānotie piegādes datumi:

26. maijs: DALP 5. vidusskola, Liepājas Katoļu pamatskola, privātsākumskola “Varavīksne”, Liepājas Centra sākumskola, J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, Liepājas 7. vidusskola

27. maijs: Liepājas Liedaga vidusskola, Liepājas 8. vidusskola

28. maijs: Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Liepājas Ezerkrasta sākumskola

29. maijs: Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola, Liepājas 3. pamatskola

Lai saņemtu pārtikas paku, skolēnam jābūt deklarētam Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un jāmācās kādā no Liepājas vispārizglītojošām skolām no 1.–12. klasei. Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centrs izglītojamie visi saņems pakas, neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas adreses.

Liepājas pilsētas izglītības pārvalde ir apkopojusi informāciju par ģimenēm, kurām šāda palīdzība būs nepieciešama un iestāde ar katru ģimeni sazināsies personīgi. Ja rodas papildu jautājumi, vecākiem lūgums sazināties ar klašu audzinātājiem individuāli.

