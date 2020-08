Liepājā tālu jūrā atrod un izglābj peldētāju

Sestdien, 8. augustā, pievakarē saspringti notikumi risinājās krastā un jūrā pie Liepājas. Iesaistoties Pludmales glābšanas dienestam, tālu no krasta ūdenī tika atrasts un glābēju laivā iecelts gados vecāks vīrietis, kurš vienatnē bija devies garā peldējumā pa jūru.

Aptuveni 20 minūtes pēc pulksten sešiem vakarā Pludmales glābšanas dienests saņēma informāciju no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD), ka apmēram 200 metrus no Dienvidu mola, ārpus glābēju uzraudzītās peldvietu zonas, jūrā esot iegājis cilvēks, bet ilgāku laiku ārā nav iznācis, informē Liepājas Komunālās pārvaldes Sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Glābēji nekavējoties devās uz notikuma vietu. Tur sastaptā sieviete, kas bija ievērojusi krastā atstātās virsdrēbes un velosipēdu un par to paziņojusi VUGD, pludmales glābējiem paskaidroja, ka aptuveni 65 gadus vecs vīrietis iegājis jūrā un aizpeldējis uz Dienvidu mola pusi.

Apsekojot akvatoriju, krastu un Dienvidu molu, cilvēks netika atrasts. Pludmales glābēji vēlreiz sazinājās ar VUGD dežurantu un tika nolemts pazudušo meklēt vēl 20 minūtes. Ja viņš netiktu atrasts, meklēšanā iesaistītos arī Krasta apsardze.

Atkārtoti apsekojot jūras akvatoriju, pludmales glābēji no piepūšamās laivas aptuveni 1200 metru attālumā no krasta pamanīja tumšu, nekustīgu punktu. Pietuvojoties ar peldlīdzekli, atklājās, ka tas ir meklētais cilvēks - viņš lēni “dreifēja” uz krastu. Viens no glābējiem ieleca jūrā un pasniedza pludiņu, pie kā pieturēties.

Tā kā gados vecāks vīrietis ūdenī atradās tālu no krasta un pastāvēja risks, ka var notikt nelaime ķermeņa atdzišanas, spēku izsīkuma vai veselības traucējumu dēļ, glābēji peldētāju iecēla laivā, nogādāja krastā un nodeva Pašvaldības policijas darbiniekiem, kuri bija iessaistīti viņa meklēšanā.

Par laimi medicīniska palīdzība šoreiz nebija nepieciešama. Par vīrieša izglābšanu tika paziņots VUGD un Liepājas pašvaldības policijas dežurantiem, kā arī sievietei, kura bija informējusi dienestus par pazudušo peldētāju.



Glābšanas operācijā piedalījās un to koordinēja visi todien maiņā strādājošie pludmales glābēji: Juris Šimis, Juris Zundovskis, Andris Šimis, Denis Baltutis (Centra glābšanas stacija) un Juris Nazarovs (DR glābšanas stacija), kā arī glābēju instruktors Ritvars Šenvalds.

“Nepeldēt vienam un nepeldēt prom no krasta - šie ir pamatnoteikumi, kas jāievēro, atpūšoties pie ūdens tilpnēm. Šie un vēl citi derīgi padomi ir lasāmi uz informācijas planšetēm, kas piestiprinātas pie katras pārģērbšanās kabīnes mūsu pludmalē. Diemžēl šoreiz cilvēks rīkojās pilnīgi pretēji veselajam saprātam. Labi, ka viņu pamānījām un varējām palīdzēt,” notikušo vērtē glābēju instruktors Ritvars Šenvalds.



Pludmales glābēji regulāri mācās, lai būtu gatavi sniegt palīdzību arī sarežģītās situācijās, taču, kā uzsver R. Šenvalds, “mēs neesam visvareni”.

Tāpēc ikviens pludmales apmeklētājs ir aicināts vispirms izvērtēt riskus, neizaicināt likteni un ievērot padomus par drošību pie ūdens, t.i., nepeldēt, ja esi iereibis, nepeldēt tad, kad pūš stiprs vējš, ir augsti viļņi, stipras straumes un nepeldēt tālāk par sarkano boju apzīmēto robežu jūrā.