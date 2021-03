Liepājā sestdien ieradīsies Beļģijas, Igaunijas, Vācijas un Lielbritānijas kuģi

Sestdien, 27. martā, Liepājā ostas vizītē ieradīsies NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas (SNMCMG1) kuģi, portālu "Rekurzeme" informē Jūras spēku sabiedrisko attiecību speciāliste Līva Veita. Viņa norāda, ka no 2. līdz 6.aprīlim SNMCMG1 atradīsies ostas vizītē Rīgā, apliecinot NATO klātbūtni un atbalstu Baltijas jūras reģionā.

SNMCMG1 sastāvā šobrīd atrodas Beļģijas flagmanis “Godetia”, Igaunijas kuģis “Ugandi”, Vācijas kuģis “Datteln” un Lielbritānijas kuģis “Blyth”.

No 6. līdz 11. aprīlim Irbes jūras šaurumā notiks SNMCMG1 militārās mācības “Hodops” (Historical Ordnance Disposal Operation). Mācību galvenais uzdevums ir atrast un neitralizēt Pirmā un Otrā pasaules kara laika atstātos sprādzienbīstamos priekšmetus Irbes jūras šaurumā, lai uzlabotu kuģošanas drošību Baltijas jūrā, kā arī pilnveidotu SNMCMG1 sastāvā esošu kuģu iemaņas mīnu neitralizēšanas operācijās.

NATO 1. pastāvīgā jūras pretmīnu grupa ir daļa no alianses Reaģēšanas spēku jūras komponentes un tās galvenais uzdevums ir būt gataviem veikt pretmīnu darbību jūrā noteiktā gatavības laikā. Ikdienā grupas kuģi piedalās apmācībā, veic manevrēšanas vingrinājumus, kuģošanas treniņu, piedalās arī militārajās mācībās, kurās iznīcina mīnas. Kā viens no pakārtotajiem uzdevumiem ir patrulēšana, kuras laikā NATO klātbūtne tiek demonstrēta gan jūrā, gan krastā, ostu vizīšu laikā. NATO 1. pastāvīgā jūras pretmīnu grupa ir viena no četrām NATO pastāvīgajām Jūras spēku grupām. NATO pastāvīgās Jūras spēku grupas veido NATO Reaģēšanas spēku jūras komponenti, kas darbojas kā tūlītējas reaģēšanas spēki. NATO 1. pastāvīgā jūras pretmīnu grupa ir viena no divām alianses jūras komponenta daudznacionālām vienībām, kas speciāli izveidota mīnu iznīcināšanas operāciju veikšanai, un NATO Reaģēšanas spēku sastāvā spēj nekavējoties veikt operācijas jebkurā vietā.

Latvijas bruņotie spēki SNMCMG1 piedalās kopš 2007. gada. 2017. gada jūlijā Latvijai pirmo reizi tika uzticēts pārņemt tās komandvadību.

Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos norādījumus, kuģi netiks atvērti iedzīvotājiem apskatei.