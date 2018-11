Liepājā satiksmei atver Lielo ielu un Tramvaja tiltu

Tuvojoties noslēgumam nozīmīgākajiem Tramvaja tilta un Lielās ielas rekonstrukcijas darbiem, no piektdienas, 16. novembra, Liepājā Lielā iela un Tramvaja tilts atvērts satiksmei abos virzienos.

No piektdienas pa Tramvaja tiltu un pa Lielo ielu satiksmes dalībnieki var doties abos virzienos. Bet līdz 19. novembrim saglabājas nelieli ierobežojumi. Braucot pa Lielo ielu Tirdzniecības kanāla virzienā, uz Tramvaja tilta taisni vēl braukt nedrīkstēs, drīkstēs nogriezties pa labi uz Kārļa Zāles laukumu. Savukārt no Kārļa Zāles laukuma drīkstēs veikt labo pagriezienu uz tiltu. No Lielās ielas varēs nogriezties uz šķērsielām – Teātra ielu, Baznīcas ielu, Radio ielu, tāpat arī varēs nogriezties no Teātra un Radio ielas uz Lielo ielu. Arī braucot no Brīvības ielas, labo pagriezienu uz Tramvaja tilta vēl līdz 19.novembrim nevarēs veikt, informē Liepājas pilsētas dome.

Arī sabiedriskais transports kursēs pa Lielo ielu abos virzienos, bet virzienā uz autoostu Tramvaja tiltu apbrauks vēl pa Jauno tiltu.

Satiksmes dalībnieki aicināti būt uzmanīgiem un ņemt vērā, ka minētajās zonās vēl tiks veikti nelieli būvdarbi.

Pēc svētkiem, no 19. novembra, satiksme būs organizēta atkal tāpat, kā tas bija pirms tilta rekonstrukcijas.

Savukārt sabiedriskais transports reisus pa Tramvaja tiltu abos virzienos sāks veikt no 20. novembra. Atgādinām, ka pēc iedzīvotāju lūguma no piektdienas, 16. novembra, 23. autobusa maršrutā “Pētertirgus - Oskara Kalpaka tilts” ir veiktas izmaiņas – reisi pastāvīgi tiks veikti pa Ganību un Zirņu ielu.

Sabiedriskā transporta pasažieri aicināti ņemt vērā, ka sakarā ar satiksmes organizācijas izmaiņām var būt īslaicīgas problēmas ar sabiedriskā transporta plānošanas rīkiem (marsruti.lv un Google maps). Īslaicīgi iespējamas arī kļūdas audio pieturvietu paziņojumos autobusos.