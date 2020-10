Liepājā sāks darboties jaunā abonementa biļete

No svētdienas, 1. novembra, Liepājas sabiedriskajā transportā sāks darboties jaunā abonementa biļete, kas būs vienota autobusu un tramvaju biļete. Vienotā abonementa biļete tika radīta ar mērķi atvieglot iedzīvotājiem pārvietošanos ar Liepājas pilsētas sabiedrisko transportu un izveidot skaidrāku biļešu sistēmu.

Turpmāk ikviens pasažieris Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta tīklā varēs brīvi pārvietoties ar jebkuru transportlīdzekli, vai tas būtu tramvajs, vai autobuss, tādējādi izvēloties gan tukšākus transportlīdzekļus, gan ātrāku nokļūšanu galamērķī, pārsēžoties no viena veida uz citu, vēstīts Liepājas pašvaldības mājaslapā.

Vienotā abonementa biļete mēnesim braukšanai katru dienu maksās 30 eiro, tikai darba dienām – 24 eiro, ceturksnim – 80 eiro. Tāpat kā līdz šim, tiks saglabāta iespēja iegādāties arī biļetes 10 braucieniem un tās maksās 6,60 eiro. Arī viena brauciena biļetes cena Liepājas sabiedriskajā transportā iepriekšpārdošanā nemainīsies – summa tāpat paliks 0,70 eiro, taču palielināsies cena, ja biļeti pirks pie transportlīdzekļa vadītāja – tā turpmāk būs viens eiro līdzšinējo 80 centu vietā. Ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pieaugumu, pašvaldības aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports” jo īpaši mudina pasažierus iegādāties biļetes iepriekšpārdošanā, lai pēc iespējas mazinātu tuvas saskarsmes riskus.

Tirdzniecības vietas, kur iegādāties biļetes iepriekšpārdošanā, pieejamas sabiedriskā transporta aģentūras mājaslapā www.liepajastransports.lv

Iepriekš iegādātās abonementa biļetes attiecīgajā transporta veidā darbosies līdz to derīguma termiņa beigām.

Atgādinām, ka no 1. novembra stāsies spēkā arī braukšanas maksas atvieglojumi Liepājas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā 70% apmērā (līdz šim tie bija 50%) 2.–12. klašu izglītojamie no daudzbērnu ģimenēm, uzrādot 3+ Ģimenes karti un skolēna apliecību. Šāda abonementa biļete šiem skolēniem turpmāk izmaksās 9 eiro. Savukārt izglītojamiem no ģimenēm, kuru aprūpē ir 5 vai vairāk bērni (ja tie turpina iegūt izglītību augstākās izglītības iestādē) ir pagarināts termiņš, kurā tie tiesīgi saņemt saistošajos noteikumos paredzēto braukšanas maksas atvieglojumu no 21 gada vecuma iepriekš līdz 24 gadu vecumam turpmāk.