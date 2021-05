Liepājā sāk pusaudžu vakcinēšanu pret Covid-19

No pirmdienas, 17. maija, arī Liepājā tiek uzsākta pusaudžu vecumā no 16 gadiem vakcināciju pret Covid-19. Vakcinācija notiks ar "Pfizer-BioNTech" ražoto vakcīnu "Comirnaty".

Primāri jauniešu no 16 līdz 18 gadiem vakcinēšana tiks nodrošināta masu vakcinēšanas centros, informē Liepājas pašvaldība.

Potes saņemšanai jaunieši no 16 gadiem var:

pieteikties vietnē manavakcina.lv. Vietnē manavakcina.lv jāmeklē zem LAD Liepājas Olimpiskais centrs. zvanot pa tālruni 8989 sazinoties ar vakcinācijas kabinetu var zvanīt arī savam ģimenes ārstam, ja speciālists vakcinēšanas pakalpojumu nodrošina.

Jauniešiem ir iespēja saņemt vakcīnu jau šodien un rīt Liepājas Vakcinācijas centrā Brīvības ielā 39 (LOC telpas, ieeja no Brīvības ielas puses).

Centrs strādā šodien, 17 .maijā, no pulksten 12.00 līdz 18.00, bet rīt,18. maijā, no pulksten 9.00 līdz 15.00. Tāpat centrs Liepājā strādās arī piektdien un sestdien no pulksten 9.00 līdz pulksten 17.00.

Šajās dienās Vakcinācija centrā strādās SIA “L. Atiķes doktorāts” komanda.