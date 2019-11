Liepājā saistībā ar pilsētas egles atklāšanu noteikti satiksmes ierobežojumi

Saistībā ar 1. decembrī notiekošo Liepājas pilsētas egles atklāšanu, tiks noteikti vairāki satiksmes ierobežojumi.

No piektdienas, 29. novembra pulksten 22:00 līdz 2. decembra, pulksten 6:00 no rīta satiksmei tiks slēgta Rožu laukuma autostāvvieta. Tostarp šajā laikā transportlīdzekļiem būs aizliegts apstāties un stāvēt uz Stendera ielas posmā no Andreja Pumpura ielas līdz Baznīcas ielai, informē Liepājas pašvaldība.

Savukārt no sestdienas, 30. novembra pulksten 14.00 līdz 2. decembra pulksten 2:00 satiksmei tiks slēgtas arī ielas ap Rožu laukumu - posmā no Stendera ielas un A.Pumpura ielas krustojuma līdz Zivju ielas un Lielās ielas krustojumam.

Jau ziņots, ka 1. decembrī no pulksten 17:00 Rožu laukumā norisināsies Ziemassvētku egles atklāšanas pasākums. Liepājniekus un Liepājas viesus pasaku zemē aizvedīs krāšņs mūzikls par Skaistuli un Briesmoni. Mazie apmeklētāji varēs piedalīties radošās darbnīcās un aktivitātēs apburtās pils istabās. Kā ierasts ikvienam būs iespēja apciemot Ziemassvētku vecīti un pačukstēt viņam savas vēlēšanās. Pasākumā darbosies arī Pils virtuve, kurā gardēži varēs iegādāties dažādus gardumus un našķus.

No pulksten 17:00, atdzīvojoties apburtajai pilij, sāksies īpaši egles atklāšanas pasākumam iestudēts mūzikls par Skaistuli un Briesmoni “Pasaka tik sena kā laiks”, kas stāstīs par patiesajām svētku vērtībām un to, kā tās atrast steidzīgajā ikdienā. Uzvedumā uzstāsies Liepājas teātra aktieri – Everita Pjata-Gertnere skaistules lomā, aktieris Viktors Ellers briesmoņa lomā, aktieris Kaspars Kārkliņš galma pārziņa lomā. Par muzikālo noformējumu rūpēsies Briesmoņa orķestris, komponista Jāņa Strazda vadībā. Mūziklā būs klausāmas gan visiem labi zināmas latviešu dziesmas, gan pirmatskaņojumi. Ar pārsteidzošu deju priekšnesumu apmeklētājus priecēs dejotāji, pieckārtējie Latvijas čempioni sporta dejās Marts Puniņš un Dana Jākobsone, kā arī Latvijas čempioni junioru grupā Oļegs Bērziņš un Anna Bērziņa.

Tostarp no pulksten 17:00 mazie liepājnieki un viņu vecāki aicināti apmeklēt trīs Apburtās pils istabas un apgūt kādu jaunu prasmi vai izbaudīt piedāvātās izklaides. Tējas istabā kopā ar Tējkannas kundzi un viņas dēlu krūzīti Čipu mini tējnīcas meistarklasē varēs radīt savu Ziemassvētku tējas recepti. Savukārt, Polonēzes istabā kopā ar princi un princesi mazie kungi un dāmas apgūs klanīšanās un kniksēšanas mākslu. Izklaižu istabā varēs sastapt galma ākstu, kurš rādīs dažādus trikus un aicinās iesaistīties arī apmeklētājus, un zīlnieci, kura paredzēs nākotni.

Tradicionāli apmeklētāji aicināti doties ciemos pie Ziemassvētku vecīša. No pulksten 16:00 – 19:00 katrs varēs gan iesēsties vecītim klēpī, gan pastāstīt par saviem kvēlākajiem sapņiem, gan kopā nofotografēties.

Tāpat no pulksten 16:00 līdz 19:00 darbosies Pils virtuve un tējnīca, kur visiem galma apmeklētājiem būs iespēja iegādāties un nobaudīt dažādus ēdienus, gardumus un našķus – sātīgu ēdienu cienītāji varēs nogaršot štovētus kāpostus, desiņas un krāsnī ceptus kartupeļus ar pildījumu, savukārt saldummīļiem tiks piedāvāti āboli karamelē, beļģu vafeles un pankūkas. Organizatori būs parūpējušies arī par bezmaksas tēju.