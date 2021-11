Liepāja saglabājusi Latvijā trešās populārākās tūristu apmešanās vietas pozīcijas

Šī gada trešajā ceturksnī Liepāja saglabājusi trešās Latvijas populārākās tūristu galamērķa pozīciju - no jūlija līdz septembrim Liepājā nakšņojuši 7,1% vietējo tūristu un 3,8% ārvalstu viesu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

Kā aģentūru LETA informēja Liepājas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne, Liepājas naktsmītņu vidējais gultasvietu noslogojums šī gada trešajā ceturksnī bija 41,9%, kas salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir samazinājums par 6,5 procentpunktiem, savukārt istabu noslogojums bija 54,3%, kas ir par 4,8 procentpunktiem zemāks rādītājs nekā pērn.

Latvijas tūristu skaits Liepājas naktsmītnēs pieaudzis par 11,2%, jūlijā pieaugums veidoja pat 32%, bet pavadīto nakšu skaits palielinājies par 18,2%. Vietējo tūristu uzturēšanās ilgums Liepājas naktsmītnēs šī gada trešajā ceturksnī bijis vidēji 1,62 naktis.

Ārvalstu tūristu uzturēšanās ilgums Liepājas naktsmītnēs šī gada trešajā ceturksnī bija vidēji 1,89 naktis.

Šī gada trešajā ceturksnī Liepājā nakšņojuši viesi no 65 ārvalstīm. Vēl joprojām biežākie Liepājas viesi ir lietuvieši, proti, 4508 nakšņotāji no Lietuvas jeb 46% no visiem ārvalstu viesiem kopumā. Liepājā jūlijā, augustā un septembrī viesojušies un nakšņojuši arī 1224 tūristi no Vācijas, 617 tūristi no Igaunijas, 523 tūristi no Polijas, kā arī tūristi no Dānijas, Krievijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un citām valstīm.

Savukārt Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā šī gada trešajā ceturksnī apkalpoti 4478 apmeklētāji - 22% liepājnieku, 41% Latvijas ceļotāju un 37% ārvalstu viesu. Vasarā visbiežāk tūrisma informācijas birojā iegriezušies viesi no Lietuvas, Vācijas, Polijas, Francijas un Igaunijas.