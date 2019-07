hexe

pilnīgi loģiski,ja pilsēta paliktu kā atsevišķa pašvaldība.Tikai izglītībai,medicīnai,ceļiem jābūt vienotā valsts finansētā sistēmā,lai pašvaldības atkal viena otrai nepiestāda rēķinus kā kādreiz par bērniem,kuri mācās it kā svešā skolā.Tas jau ir pieredzēts,ka mākslīgi neloģiskas naudas plūsmas veidojas mūsu mazajā Latvijas budžetā.

Bija taču kādreiz divas izglītības pārvaldes,kuras strādāja viena ar visām rajona skolām otra ar pilsētas skolām.Tagad vajadzētu iztikt ar vienu un pieļauju,ka pat ar pilnībā centralizētu uzskaites sistēmu visai republikas izglītībai.Laiks izbeigt to deķīša raustīšanu katras pašvaldības virzienā jautājumos ,kas jārisina vienoti.Tehnoloģijas to pilnībā pieļauj,ja nu vienīgi nepatīk ,ka viss koncentrējas Rīgā,tad,piemēram,izglītības uzskaites sistēmu var veidot kādā no lielajām reģionu pilsētām,lai gan visi ceļi ved uz Romu (Rīgu) un tā tomēr atrodas centrā, līdzīgs attālums Liepāja vai Daugavpils,Valka vai Ventspils.Uz priekšu ,ar spēcīgām reformām un netikai uzpapīra kā tas notiek pašreiz atsevišķos resoros.

pirms 15 minutēm, 2019.07.30 12:30