Liepājā Pieneņu ielā deg kūla

Svētdien, 21. martā, dzēsts kūlas ugunsgrēks Pieneņu ielā Liepājā, kur dega pērnā gada zāle 2500 kvadrātmetru platībā, portālu "Rekurzeme" informē VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas vecākā inspektore Anete Strazdiņa.

VUGD atgādina - par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību neievērošanu, tajā skaitā īpašuma nesakopšanu, kā rezultātā bija iespējama kūlas degšana, var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no sešām līdz piecdesmit sešām naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no piecdesmit sešām līdz divsimt astoņdesmit naudas soda vienībām. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu, viena naudas vienība ir 5 euro. Tādējādi naudas sods par ugunsdrošības prasību neievērošanu fiziskajai personai ir no 30 līdz 280 euro, bet juridiskajai personai — no 280 līdz 1400 euro.

Aizvadītajās trīs diennaktīs visā Latvijā VUGD saņēma 130 izsaukumus – 34 uz ugunsgrēku dzēšanu, 71 uz glābšanas darbiem, bet 25 no izsaukumiem bija maldinājumi.