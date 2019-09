Liepājā pieņem ekspluatācijā Grīzupes ielas pārbūvi

Būvniecības Valsts kontroles biroja komisija ekspluatācijā ir pieņēmusi Grīzupes ielas pārbūvi posma no Cukura ielas līdz pilsētas robežai. Pašvaldība pirmdien, 2. septembrī, no biroja ir saņēmusi atbilstošos dokumentus.

Būvdarbi Grīzpues ielā sākti 2017. gada augustā un pabeigti šā gada jūnijā. Kopumā pilnībā pārbūvēta Grīzupes ielas brauktuve 3567,63 m garumā, informē Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls..

Agrāk ielas segums bija pamatīgi nolietojies, iela bija bez labiekārtojuma, nebija nodalītas zonas gājējiem un velobraucējiem, nebija izbūvēta lietus ūdens atvades sistēma un gari ielas posmi bija bez apgaismojuma un apstādījumiem.

Būvdarbu laikā izveidots jauns apvienotais gājēju un velobraucēju ceļš posmā no Kuldīgas ielas līdz pilsētas robežai.

Ir labiekārtots ielas gala posms pie pilsētas robežas. Tur izveidota apstāšanās un atpūtas vieta, kur satiksmes dalībnieki var iepazīties ar pilsētas karti. Šeit uzstādītas velonovietnes, soliņi un atkritumu urnas. Uzstādīta arī dekoratīva pilsētas robežas zīme, kas atgādina bāku un ir atbilstošs simbols ostas pilsētai, turklāt sasaucas ar enkuru, kas atrodas pie pilsētas robežas uz Grobiņas pusi.

Lai nodrošinātu vienmērīgāku auto plūsmu, ir izbūvētas vairākas autobusu pieturvietas ar asptāšanās “kabatām”, uzstādītas pieturvietu nojumes un atkritumu urnas, kā arī izbūvēts stāvlaukums pie bērnudārza “Zīļuks”.

Gājēju pārejas posmā no Cukura ielas līdz pilsētas robežai tagad ir aprīkotas ar apgaismojumu, kā arī izbūvēts LED apgaismojums veloceļam posmā no Kārklu ielas līdz Aisteres ielai. Pirms pārbūves gājēju pārejas bija apgaismotas tikai daļēji.



Jauna ielu apgaismojuma sistēma izbūvēta no Aisteres ielas līdz pilsētas robežai - šajā posmā iepriekš apgaismojums nebija vispār.

Tāpat ir sakārtota lietus ūdens novadīšanas kanalizācija, izbūvēta jauna sūkņu stacija un uzbūvēta metereoloģiskā stacija, kas uzlabos Komunālās pārvaldes Ziemas dienesta darbu, nodrošinot brauktuves operatīvu monitoringu vasarā un ziemā, kas ir īpaši svarīgi, jo palīdzēs noteikt apledojuma sākšanos.

Pie Cietokšņa kanāla ir uzstādīta videonovērošanas kamera ar automašīnu numuru noteicēju, kameras darbību pārrauga Valsts policija.

Grīzupes ielās malās ir iestādīti 182 koki, atsevišķos posmos malās iesēta zāle.

Būvobjektā ir ievēroti vides pieejamības risinājumi un prasības, ir izvietotas visas ceļu satiksmes zīmes un uzkrāsotas nepieciešamās horizontālās līnijas.

Pārbūvēt Grīzupes ielu, nodrošinot nozīmīgas Liepājas pilsētas transporta infrastruktūras sasaisti ar Eiropas transporta tīklu sistēmu (TEN-T tīkli) pilsētas ietvaros un integrāciju ārpus tās, novērst Grīzupes ielas transporta maršruta infrastruktūras pārrāvuma risku un uzlabot satiksmes drošību vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmai.

Projekta kopējās izmaksas ir 5,16 miljoni eiro, no tām 3,95 miljoni – no ES Kohēzijas fonda, 0,18 miljoni – valsts budžeta dotācija, bet 1,03 miljoni eiro – pašvaldības finansējums.