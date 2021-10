Liepājā paziņo, kuri sabiedriskā transporta reisi kursēs pēc pulksten 21

Lai samazinātu Covid-19 infekcijas izplatības aizvien pieaugošo ātrumu, Latvijā no 21. oktobra līdz 15. novembrim ieviesta mājsēde. Mājsēdes laikā pēc pulksten 21 sabiedriskais transports Liepājā nekursēs.

Izņēmums būs atsevišķi reisi, kas tiks veikti, lai nodrošinātu nokļūšanu uz darbu tiem cilvēkiem, kuri strādā noteiktās darba vietās, kas ir būtiskas ekonomikas un sabiedrības funkcionēšanas nepārtrauktībai, informē Liepājas pilsētas pašvaldības aģentūra "Liepājas sabiedriskais transports”.

Šajā laika posmā darba dienās pēc plkst. 21 tiks veikti

3. maršruta „Mirdzas Ķempes iela – Pulkveža Brieža iela” reisi plkst. 22.28; 22.50; 23.16 (no M. Ķempes ielas),

6A maršruta „Mirdzas Ķempes iela – Biznesa centrs” reisi plkst. 21.49; 22.13; 22.38 (no M. Ķempes ielas) un plkst. 22.46; 23.10; 23.36 (no Biznesa centra).

Savukārt brīvdienās pēc plkst. 21 tiks veikti

3. maršruta „Mirdzas Ķempes iela – Pulkveža Brieža iela” reisi plkst. 22.26; 22.48; 23.10 (no M. Ķempes ielas),

6. maršruta „M. Ķempes iela – Slimnīca” reisi plkst. 21.51; 22.13; 22.35 (no M. Ķempes ielas) un plkst. 22.00; 22.44; 23.06 (no slimnīcas).

Ministru kabineta (MK) apstiprinātie grozījumi ārkārtējās situācijas rīkojumā paredz, ka jebkurai personai būs aizliegums naktī no plkst. 20 līdz 5 pārvietoties, ja cilvēks nevarēs uzrādīt aizpildītu apliecinājumu un personu apliecinošu dokumentu.

Līdz 29. oktobrim tiek pagarināts arī skolēnu brīvlaiks. Klātienes izglītības atjaunošana tiek plānota pakāpeniski, no šī gada 1. novembra, atsākot klātienes mācības 1.-3. klasē. Skolēnu reisu izpilde tiks uzsākta līdz ar mazo klašu mācību procesa atsākšanos.

Ņemot vērā to, ka MK grozījumi nosaka, ka pašvaldības un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzēji, kuri saņem dotācijas no pašvaldībām, nepiemēro braukšanas maksas atvieglojumus, no šodienas, 21. oktobra, aģentūras „Liepājas sabiedriskais transports” kase, Peldu ielā 5, būs slēgta un abonementa biļetes ar atvieglojumiem vairs netiks izsniegtas. Biļetes bez atvieglojumiem pasažieri, tāpat kā iepriekš, varēs iegādāties citās biļešu tirdzniecības vietās.

Valsts garantētie braukšanas maksas atvieglojumi personām ar I vai II grupas invaliditāti un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kā arī personai, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai nepilngadīgu personu ar invaliditāti, saglabājas.

Attiecībā uz transportlīdzekļu piepildījumu jau iepriekš informēts, ka pasažieru skaits vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī nedrīkst pārsniegt 50% no tā ietilpības. Iepriekšējā gada pieredze rāda, ka šis nosacījums tiek izpildīts, jo iedzīvotājiem pārvietošanās nepieciešamība mājsēdes laikā ir daudz mazāka un transportlīdzekļu piepildījums šajā laikā ir vidēji 35%.

Iedzīvotāji aicināti izmantot sabiedrisko transportu tikai neatliekamiem braucieniem, izvairoties braukt rīta un vakara stundās. Tāpat atgādinām, ka pasažieriem (no 7 gadu vecuma) joprojām ir obligāta prasība sabiedriskajā transportā lietot sejas maskas, darot to pareizi. Maskai jānosedz deguns un zods, labi jāpieguļ sejai. Kad maska ir uzvilkta, to nedrīkst vairākkārtīgi noņemt un atkal uzvilkt, aiztikt seju ar rokām.