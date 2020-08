Liepājā palielinās ar Covid-19 inficēto skaits

Covid-19 pacienti pēc visu inficēto izveseļošanās atkal reģistrēti Jēkabpilī un Sējas novadā, bet inficēto skaits palielinājies Rīgā, Liepājā un Ogres novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

No pagājušajā diennaktī konstatētajiem kopumā astoņiem inficēšanās gadījumiem trīs reģistrēti Rīgā, savukārt pa vienam gadījumam - Liepājā un Ogres novadā. Covid-19 atgriežoties Jēkabpilī un Sējas novadā, abās pašvaldībās inficēto skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu, vēsta LETA.

Kopumā ar Covid-19 inficētie pašlaik reģistrēti 28 Latvijas pašvaldībās - Gulbenes, Salaspils, Ogres, Ādažu, Babītes, Garkalnes, Ikšķiles, Jelgavas, Kocēnu, Kokneses, Ķekavas, Līvānu, Mārupes, Olaines, Siguldas, Skrīveru, Sējas, Talsu, Tukuma un Viļakas novados, kā arī Rīgā, Daugavpilī, Jūrmalā, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Rēzeknē un Valmierā.

Visaugstākais pacientu skaits joprojām novērojams galvaspilsētā, kur zināms par 79 inficētajiem. Otrais augstākais Covid-19 inficēto skaits ir Gulbenes novadā, kur inficēšanās ir apstiprināta kopumā 16 iedzīvotājiem. Tikmēr Salaspils un Ogres novados katrā reģistrēti septiņi Covid-19 pacienti. Pārējās pašvaldībās inficēto skaits nepārsniedz piecus, tādējādi konkrēts sasirgušo skaits netiek atklāts.

No pagājušajā diennaktī reģistrētajiem astoņiem inficētajiem trīs ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem, vēl trīs - no 40 līdz 49 gadiem, kamēr pa vienam inficētajam konstatēts vecuma grupās no 20 līdz 29 un no 30 līdz 39 gadiem.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī, veicot 2212 Covid-19 testus, reģistrēti astoņi jauni saslimšanas gadījumi.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka pieci saslimušie atbraukuši no ārvalstīm - Lielbritānijas, Baltkrievijas, Serbijas un Nīderlandes, savukārt ar trīs personām sākta saziņa, lai precizētu papildus informāciju. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Latvijā līdz šim veikti 206 080 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1257 personas un 1070 izveseļojušās, bet 32 mirušas.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar Covid-19. Stacionāros patlaban ārstējas seši ar jauno koronavīrusu sasirgušie, un visiem slimības gaita ir vidēji smaga. Līdz šim no stacionāra izrakstīts 191 Covid-19 pacients, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.