Liepājā otro dienu pēc kārtas jauns saslimušais ar Covid-19

Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti trīs jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Latvijā kopumā veikti 236 297 izmeklējumi, no kuriem 1777 veikti piektdien, vēsta LETA.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais atgriezies no ārzemēm - Krievijas, viens saslimušais ir cita slimnieka kontaktpersona, bet ar vēl vienu personu uzsākta saziņa, lai precizētu papildus informāciju.

Viens no jaunajiem inficētajiem ir reģistrēts Rīgā, viens Liepājā, bet vēl viens - kādā no novadiem, kuros saslimšanu skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu, tādēļ precīzs inficēto skaits netiek atklāts. Līdz ar to galvaspilsētā inficēto skaits ir sasniedzis 80, bet Liepājā - sešus.

Līdz šim Latvijā saslimušas 1333 personas un 1093 jeb 82,18% izveseļojušās, savukārt 33 mirušas, kas ir 2,48% no visiem atklātajiem gadījumiem.

Kopumā stacionāros patlaban ārstējas trīs pacienti - visi ar vidēji smagu slimības gaitu. No stacionāra izrakstīti 202 pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.