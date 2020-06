Liepājā notiks vairāki komunistiskā genocīda upuru piemiņas pasākumi

Svētdien, 14. jūnijā, plkst. 14 Liepājas Centrālkapos pie deportēto piemiņas akmens norisināsies atceres pasākums, kurā piedalīsies Liepājas Politiski represēto kluba biedri un Liepājas nacionāli patriotisko organizāciju pārstāvji.

Pasākumu rīko Liepājas muzejs. Tajā dalībniekus uzrunās Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, Liepājas Politiski represēto kluba priekšsēdētājs Andris Zīders un mācītājs Atis Grīnbergs. Mūziku atskaņos vijolniece Beata Zariņa-Blaščinska un čelliste Dita Barona, informē Liepājas muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Skangale.

1941. gada 14. jūnijā bez tiesas un sprieduma nevainīgi cilvēki tika sadzīti lopu vagonos un izsūtīti uz Sibīriju, atrauti no tēvu zemes, no ģimenēm, no sev tuviem cilvēkiem. Viņi kļuva cilvēki bez nākotnes.

Tāds liktenis piemeklēja arī 1371 Liepājas pilsētas un apkārtnes iedzīvotāju. Viņi bija to Latvijas 15424 nelaimīgo skaitā, kas tajā drausmīgajā naktī tika deportēti – gan lieli, gan mazi, gan veseli, gan slimi, gan pavisam veci cilvēki, gan zīdaiņi.

Savukārt, ceturtdien, 18. jūnijā, plkst. 14 pagalmā pie Liepājas muzeja filiāles “Liepāja okupāciju režīmos” K. Ukstiņa ielā 7/9 atklās Liepājas muzeja veidoto izstādi “Dzīvesstāsti sarkanā terora ēnā”, kas tapusi ar Latvijas Okupācijas muzeja atbalstu.

Tūlīt pēc izstādes atklāšanas Liepājas muzeja filiāles pagalmā K. Ukstiņa ielā 7/9 ikviens interesents varēs bez maksas noskatīties Ērika Vilsona monoizrādi “Mana Magadana”, kas ir paša aktiera un režisora vēstījums par viņa mātes pārdzīvojumiem izsūtījumā Sibīrijā. Veidojot izrādi, Ēriks Vilsons par galveno uzskatījis iekšējo nepieciešamību savā stāstā dalīties ar tiem, kam nav bijis jāpiedzīvo nekas tamlīdzīgs.

Liepājas muzeja izstāde “Dzīvesstāsti sarkanā terora ēnā” K. Ukstiņa ielā 7/9 tapusi, godinot to cilvēku piemiņu, kuru dzīves un dzīvības tika upurētas, padomju varai ienākot Latvijā, kā arī cienot un novērtējot tos cilvēkus, kas uzdrīkstējās stāties pretī padomju režīmam.

Izstāde izvietota visās muzeja filiāles pirmā stāva telpās un stāsta par notikumiem, kas aptver laika posmu no 1939. gada līdz pat Atmodas laika sākumam astoņdesmitajos gados. Tā tapusi ar Latvijas Okupācijas muzeja atbalstu.

Liepājas muzejs speciāli šai izstādei no Latvijas Okupācijas muzeja saņēma dāvinājumā dzelzceļa vagona maketu, ar kādu Latvijas iedzīvotāji tika izsūtīti uz Sibīriju. Tas būvēts Rūjienā, SIA “Zaļās pēdas” darbnīcā. Izstādē tiek izmantotas arī represēto un represiju aculiecinieku filmētās atmiņas no Latvijas Okupācijas muzeja audiovizuālā krājuma videoliecību kolekcijas.