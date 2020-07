Liepājā notiks radoša dzīvesstila aktivitātes "Get Up, Let’s GRŪV!"

Sestdien, 25. jūlijā, Liepājā, vienā no pilsētas jaunajiem, radošajiem kvartāliem - Juliannas pagalmā ( Friča Brīvzemnieka 7 ), norisināsies radoša dzīvesstila aktivitātes pēcpusdienas garumā “Get Up, Let’s GRŪV!”, aicinot pilsētniekus un tās viesus ļauties vasaras noskaņai, fanka, regeja, svinga un soula mūzikai, street food baudīšanai un radošām aktivitātēm, informē SIA “Liepaja music” sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Dzintare.

.

“Get Up, Let’s GRŪV!” mērķis ir pasākuma apmeklētājiem piedāvāt daudzveidīgas, radošas un kvalitatīvas brīvdienu atpūtas iespējas, iesaistot un atspoguļojot vietējo, Juliannas pagalma iemītnieku un uzņēmēju, piedāvājumu, kā arī vienlaikus mudināt sabiedrību uz kultūras un viesmīlības jomu sildošu atbalstu un darbību, kas nu jau četru mēnešu ietvaros nozarei un izklaides jomai ierobežojošo noteikumu dēļ ir daļēji liegta.

“Vēlamies parādīt, ka visi jau pamazām esam noguruši no pandēmijas, taču kustību un kultūras piedāvājumu aizvien gribas nodrošināt. Tāpēc, sadarbojoties ar mūziķa Ralfa Eilanda menedžmentu, nolēmām rīkot šāda veida notikumu ar burtisku rosinājumu arī pasākuma nosaukumā – ceļamies, piedalāmies un atbalstām gan ar savu klātesamību, gan attieksmi. Šāda notikuma realizēšanu pieļauj arī Juliannas pagalma mērogs un brīvdabas formāts, kur pastāv iespēja ievērot visus nepieciešamos drošības pasākumus un vienlaikus organizēt koncertu, radošas meistarklases, iesaistīt vietējos Juliannas pagalma iemītniekus - uzņēmējus un ēdinātājus, kā arī pasākuma apmeklētājiem piedāvāt ne tik bieži pilsētā sastopamo street food. Tāpat ceram, ka šis pasākums varētu pārvērsties ikgadējā tradīcijā, kur dienas garumā Juliannā iespējams svinēt dzīvi un ļauties mākslinieciski radošai noskaņai mūzikā un dzīvē. Bet tas viss, protams, pēc globālās situācijas nostabilizēšanās. Šobrīd – lēnām un ar piesardzību,” stāsta SIA “Liepaja Music” projektu vadītāja Irita Kalēja.

“Get Up, Let’s GRŪV!” dzīvesstila pasākuma aktivitātes 25.jūlijā sāksies plkst. 16.00 pēcpusdienā, kur ikvienam notikuma apmeklētājam būs iespēja iesaistīties radošajās darbnīcās kopā ar organizāciju “Radi Vidi Pats” un konceptveikalu “MA:LA”, iemest aci pagalmā esošajā (pār)maiņas punktā jeb brīvbodē ( vietā, kur bez maksas vari tikt pie apģērba, apaviem, grāmatām, rotaslietām un ne tikai ). Varēs baudīt latviski raudzētos un garšīgos dzērienus no “Miezis un Kompānija”, izmēģināt kādu īpašu, tieši “Get Up, Let’s GŪV!” norisei jauktu kokteili no pavisam nesen atvērtā “WOOD STOCK” gastrobāra vai kultūrvietas “Kursas Putni”. Ar īsti grieķisku virtuvi un pitām mieloties “GRĒĒKā”, vai ko gastronomiski izsmalcinātu sev atrast restorāna “MO” piedāvājumā. Tāpat pēcpusdienas laikā īstenās street food tradīcijās ieturētu un uz vietas gatavotu ēdienu uz oglēm piedāvās “Kvēle”, karstu kafijas, lattes vai saldējuma kokteili uz vietas, paņemot no “Kafija Mafija”. Pie atbilstoša un īsteni grūvīga vizuālā imidža pasākumā būs iespēja tikt, vēršoties pie hennas zīmējumu meistares no “Henna Art Liepāja” vai skaisto āfrikāņu bizīšu un dredu meistares Lindas Božes. Vietējā dizaina mīļiem pasākumā būs iespēja iegādāties arī preces no konceptveikala MA:LA, “Krāsu Karuseļa”, kā arī “Liepaja Music” aizsāktās iniciatīvas “Kultūru VAIG?!?” dizainpriekšmetus.

Taču pati “Get Up, Let’s GRŪV!” pasākuma kulminācija gaidāma vakarā plkst. 21.30 brīvdabas koncertā fanka, regeja, svinga un soula mūzikas programmā, uzstājoties spridzinošajam Ralfam Eilandam kopā ar Liepaja Music Orchestra jeb LMO Jāņa Ivuškāna vadībā, pirms tam koncerta noskaņas iesildot arī DJ Armandam Sausiņam.

Ralfa Eilanda un “Liepaja Music” sadarbība aizsākusies piecus gadus iepriekš, kad kopā ar trompetistu un kādreizējo “Melngaiļskolas bigbenda” vadītāju Jāni Ivuškānu uzvesti un iestudēti vairāki vērienīgi mūzikas projekti un lielkoncerti. “Get Up, Let’s GRŪV!” vakara koncerta programmā dzirdēsim tādu mūzikas stilu skaņdarbus, kas vienmēr bijuši atpazīstami, mīlēti un pieprasīti, tostarp kompozīcijas no Džeimsa Brauna, Boba Mārlija, Pola Saimona, Reja Čārzla, Reja Hendersona, Semija Nestiko un citu autoru repertuāra.

Ieeja visās pēcpusdienas un vakara norisēs Juliannas pagalmā ikvienam interesentam ir bezmaksas. Pasākuma norisi atbalsta Liepājas kultūras pārvalde.