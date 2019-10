Liepājā notiks pasaules diktāta rakstīšanas svētki

Lai attīstītu latviešu valodas rakstītprasmi, audzinātu cieņu pret valsts valodu un saliedētu sabiedrību, sestdien, 9. novembrī, pulksten 12 Liepājas Universitātē ikviens interesents tiek aicināts piedalīties V pasaules diktāta latviešu valodā rakstīšanas svētkos.

Iniciatīvas mērķis ir attīstīt prasmi rakstīt latviski, audzināt cieņu pret dzimto valodu, veidot ciešāku saikni ar ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, saliedēt sabiedrību, kā arī aicināt cittautiešus labāk apgūt latviešu valodu. Diktāta rakstīšana ir brīvprātīgs bezmaksas pasākums, kurš vienlaikus norisināsies visā pasaulē un kurā drīkst piedalīties jebkurš interesents. Turklāt to var rakstīt arī anonīmi, ja persona nevēlas norādīt savu vārdu, informē Liepājas pašvaldība.

Lai rakstītu diktātu klātienē Liepājā, vai kādā citā no 9 Latvijas pilsētām, interesentus aicinām pieteikties lapā www.raksti.org, bet rakstīt diktātu tiešsaistē varēs tajā pašā vietnē bez iepriekšējas reģistrācijas. Tekstu īpaši šim nolūkam ir radījusi rakstniece Nora Ikstena, tiešsaistē to diktēs aktieris Vilis Daudziņš. Savukārt klātienē, Liepājas Universitātē, diktātu lasīs vēstures skolotāja Irisa Otrupe, Latvijas armijas vēstures notikumu restaurators Karostā Normunds Krafts un Karostas Glābšanas biedrības valdes locekle Monta Krafte. Kamēr tiks laboti diktāti, muzikālo priekšnesumu būs sagatavojusi postfolka apvienība “Saule i tuvāk”. Interesenti, kuri būs rakstījuši diktātu klātienē, ar sava darba kļūdu labojumu varēs iepazīties tai pašā dienā, pasākuma noslēgumā.

Ap 300 vārdu garā diktāta teksta atbilstību latviešu valodas normām ir pārbaudījusi un apstiprinājusi Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļas profesore Andra Kalnača, kā arī Latviešu valodas aģentūra.

Liepājniekiem šis ir jau sestais gads, kad kopīgi rakstot diktātu, ikviens var pārbaudīt savas rakstīšanas prasmes.

Iepriekšējā gadā diktātu latviešu valodā rakstīšanā tiešsaistē un klātienē kopā piedalījās 1648 interesenti. Klātienē deviņās Latvijas pilsētās diktātu rakstīja 615 cilvēki – Rīgā (322), Liepājā (69), Rēzeknē (34), Daugavpilī (32), Ventspilī (27), Cēsīs (11), Jelgavā (36), Jēkabpilī (34) un Valmierā (53). Interneta vietnē raksti.org tika iesniegti 1033 darbi no 26 valstīm. Vairums dalībnieku to rakstīja tiešsaistē Latvijā (935), citi bija no Lielbritānijas (25), Vācijas (18), Spānijas un Zviedrijas (katrā pa sešiem), Igaunijas un Īrijas (katrā pa četriem), pa trim no Lietuvas, Luksemburgas, Nīderlandes, Grieķijas, Itālijas, pa diviem no Beļģijas, Čehijas, Norvēģijas, Dānijas, Somijas, Horvātijas, pa vienam no ASV, Karību salām, ASV Aizjūras salām, Turcijas, Islandes, Izraēlas, Ķīnas un Kipras. 2017. gadā III pasaules diktātu latviešu valodā tiešsaistē un klātienē visā pasaulē rakstījuši 935 dalībnieki, 2016. gadā – 789 dalībnieki, 2015. gadā – 920 dalībnieki.