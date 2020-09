Liepājā notiks dārzkopju dižtirgus "Rudens dārza svētki"

Liepājā, Rožu laukumā,12. septembrī no pulksten 9 līdz 16 norisināsies dārzkopju dižtirgus “Rudens dārza svētki”, kas būs lielākais šāda veida stādu tirgus Kurzemē. Ierasti stādu tirgotāji un dārzkopji Rožu laukumā pulcējās maijā, taču ārkārtas situācijas dēļ tas šogad izpalika. Dārzkopības profesionāļu un entuziastu atkaltikšanās rudenī būs lieliska iespēja, lai uzzinātu jaunākās dārzkopības tendences un iegādātos jaunākos rožu, košumkrūmu un citu ziedu stādus, kurus piedāvās stādaudzētavas teju no visas Latvijas, informē biedrības “ETNO Liepāja” vadītāja Madara Lubāne.

Tā kā tirgotāju un apmeklētāju atsaucība stādu svētkos Liepājā ir ļoti lieta, arī šajā reizē visa uzmanība būs pievērsta dārzam un dārzkopībai. Katru gadu dārznieki pārsteidz ar jaunu, vēl neredzētu augu šķirņu piedāvājumu. Stādaudzētavas plašā klāstā piedāvās augļu kokus, ogulājus, dekoratīvos kokus un krūmus, rožu stādus, daudzgadīgās puķes un citus stādus. Būs iespējams iegādāties augu mēslošanas līdzekļus, dārza kopšanas instrumentus, Latvijā šūtu darba apģērbu un dārzu dekorus. Amatnieku sortimentā būs daudzveidīgas keramikas skulptūras, koka dārza mēbeles un citi amata meistaru darināti izstrādājumi gan dārzam, gan dārzniekam.

Rudens dārza svētkos pieteikušās vairāk kā 30 stāduaudzētavas no visiem Latvijas reģioniem, piedāvājot plašu stādu klāstu un Latvijas klimata apstākļiem atbilstošu sortimentu. Savu produkciju piedāvās gan individuālās dārzniecības un kolekcionāri, gan Latvijā lielākie un atpazīstamākie stādaudzētāju uzņēmumi, kā AS "Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija", IK“ Baižas” , ZS "Bērziņi", stādaudzētavas "Blīdene", “Stādu placis”, “Dimzas” un daudzi citi. Dalībnieki Liepājā ieradīsies no Latvijas malu malām – Liepājas, Ventspils, Rīgas, Siguldas, Krimuldas, Tukuma, Talsiem, Dobeles, Jelgavas, Valmieras, Bauskas un citiem novadiem.

Dārzkopju dižtirgu “Rudens dārza svētki” 12. septembrī organizē biedrība “ETNO Liepāja”.