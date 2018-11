Liepājā noteikti satiksmes ierobežojumi saistībā ar pilsētas egles atklāšanas pasākumu

Sakarā ar 30. novembrī Liepājā notiekošo egles atklāšanas pasākumu, pilsētā būs noteikti vairāki satiksmes ierobežojumi.

Trešdien, 28. novembrī, no pulksten 21.00 satiksmei tiks slēgta Rožu laukuma autostāvvieta. Ceturtdien, 29. novembrī, no pulksten 23.00 satiksmei tiks slēgtas arī ielas ap Rožu laukumu - posmā no Stendera ielas līdz Lielajai ielai, informē Liepājas pilsētas pašvaldība.

Pasākuma norises dienā, piektdien, 30. novembrī visas dienas garumā saglabāsies iepriekš minētie satiksmes ierobežojumi. Satiksme tiks atjaunota sestdien, 1. decembrī, pulksten 6.00 no rīta.

Jau ziņots, ka piektdienas vakarā ikviens liepājnieks un pilsētas viesis varēs nokļūt īstā pasakā - 30. novembrī, pulksten 18. 00 Rožu laukumā norisināsies krāšņs Ziemassvētku egles iedegšanas pasākums. Tā laikā apmeklētāji varēs piedalīties dažādās aizraujošās aktivitātes, klausīties grupas “Cits Kvartāls” koncertu, baudīt dažādus Ziemassvētku ēdienus un dzērienus, sajust tuvojošos svētku noskaņu un visi kopā svinīgi iedegt pilsētas galveno egli.

Uz pāris stundām liepājnieki varēs izbaudīt īstu Brīnumzemi - Rožu laukums un tā tuvējā apkārtne pārvērtīsies par Aizspoguliju - krāsainu pasaku ar kājām gaisā. Sagatavoti dažādi pārsteigumi ikvienam apmeklētājam un piektdienas vakarā notiekošais būs aizraujošs piedzīvojums gan bērniem, gan pieaugušajiem

Pasākumu atklās piektdien, pulksten 18.00 ar kopīgu Ziemassvētku vecīša sagaidīšanu, kad kopā ar Alisi un Cepurnieku apmeklētāji tiks aicināti meklēt brīnumu atslēga, ar kuras palīdzību iedegt pilsētas egli.

Pulksten 18.30 uz Rožu laukuma skatuves sāksies koncertuzvedums “Kas par traku, tas par traku”, ko sagatavojis Ditas Balčus teātris “3 māsas”. Koncerta izrāde tiks izspēlēta ar izcilā latviešu dzejnieka Ojāra Vācieša radīto dzejas tēlu palīdzību. Pateicoties skatītāju līdzdalībai, tēli uz skatuves atdzīvosies - dziedās, dejos, spēlēsies un radīs īpašu svētku noskaņu.

Ap pulksten 19.20 koncertuzveduma izskaņā, pilsētas eglē svinīgi iemirdzēsies svētku rotājumi. Šogad eglei būs jauni dekori un vizuāli tā būs citādāka nekā pērn. Uzreiz pēc egles iedegšanas, ieskandinot Ziemassvētku tuvošanos, grupa “Cits Kvartāls” priecēs ar pasaules slavenām Ziemassvētku melodijām.

Tāpat pasākuma laikā īpaši veidotā namiņā ikviens varēs satikt Ziemassvētku vecīti un kopīgi sevi iemūžināt fotogrāfijās.

Visa vakara garumā ikviens apmeklētājs aicināts ļauties garšu baudai un ēdienu alejā iestiprināties ar Ziemassvētku tradicionālajiem ēdieniem un sasildīties ar karstiem dzērieniem.